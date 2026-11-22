Déplacement, occupation, épargne et justice : dans cet éditorial, François El Bacha demande ce que les dirigeants libanais célèbrent le 22 novembre.

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Quelle indépendance, quand des Libanais restent déplacés dans leur propre pays et que tant d’autres ont pris le chemin de l’exil depuis 2020 ?

Quelle indépendance, quand le projet porté par les autorités actuelles se dégonfle comme un ballon de baudruche ? Quand les promesses de redressement se heurtent, encore une fois, à l’impuissance de ceux qui les prononcent ?

Quelle souveraineté, quand une partie de notre territoire reste occupée par Israël ? Quand le sort du Liban se joue à Tel-Aviv, à Téhéran ou à Washington, et que même nos partenaires historiques semblent ne plus avoir leur mot à dire ? Que reste-t-il de notre indépendance lorsque notre pays demeure un dossier sur la table des autres ?

Quelle indépendance, quand les mafias internes et les banquiers foulent aux pieds l’autorité de l’État et le droit des citoyens à la justice ? Quand les représentants de l’État et les conseillers acquis aux banquiers défilent sur les tapis rouges de la République, alors que les déposants, eux, attendent toujours de retrouver leur épargne et que ceux qui devraient rendre des comptes continuent de dicter leurs conditions ?

Quelle indépendance, quand l’État semble se réduire à des mascarades protocolaires, à une inauguration au ras des pâquerettes et à des promesses dont le financement n’est même pas assuré ? Quand couper un ruban devient plus facile que protéger un village, faire respecter une décision de justice ou permettre à une famille de rentrer chez elle ?

Quelle indépendance, quand ce même État déshabille Pierre pour habiller Paul, avec des impôts injustes qui frappent encore les classes déjà les plus éprouvées ? À ceux qui ont perdu leur épargne, leur logement ou leur travail, on demande toujours un effort supplémentaire.

L’indépendance devrait permettre aux Libanais de vivre chez eux, de décider de leur avenir et d’obtenir justice. Elle devrait se mesurer à la protection que l’État leur garantit et à sa capacité à faire respecter leurs droits, y compris face aux puissants.

Alors, en ce 22 novembre, que célèbrent exactement nos dirigeants ?

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