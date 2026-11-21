L’armée iranienne dit avoir endommagé un F-16 américain vendredi 20 novembre. Le CENTCOM dément toute attaque et les images diffusées ne permettent pas de trancher.

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L’armée iranienne affirme avoir endommagé un F-16 américain dans le golfe Persique vendredi 20 novembre au soir. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le CENTCOM, dément toute attaque contre un appareil de ce type ce jour-là. Aucune preuve indépendante consultée ne permet d’établir les dommages ou l’atterrissage d’urgence annoncé par Téhéran.

Ce que dit le communiqué iranien

Dans un communiqué rendu public samedi, le bureau de presse de l’armée régulière iranienne affirme qu’un appareil américain a été endommagé en vol. Selon ce récit, le pilote aurait interrompu sa mission et effectué un atterrissage d’urgence. Le texte évoque un aéroport de la région sans le nommer. Il ne permet donc pas d’établir le pays où l’avion se serait posé.

Ce que Washington dément

Dans un message publié samedi à 14 h 44 UTC, le CENTCOM ne conteste pas seulement l’ampleur de l’incident allégué : il affirme que l’Iran n’a attaqué aucun F-16 américain vendredi. Il ajoute que les chasseurs américains présents au Moyen-Orient sont en sécurité et que tous sont comptabilisés.

Ce que les images ne permettent pas d’établir

Des médias d’État iraniens ont diffusé une séquence présentée comme liée à l’incident. La date de mise en ligne d’une vidéo n’établit pas la date de tournage. En l’absence d’images dont la provenance, la date et le lieu sont vérifiés indépendamment, il n’est pas possible de confirmer l’identité de l’avion, le lieu d’un éventuel atterrissage ou une entrée dans l’espace aérien d’un pays.

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