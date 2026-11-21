À Tyr, Diodato Abagnara a indiqué que la FINUL avait commencé à remettre des positions avec l’armée libanaise. Aucun transfert à Israël n’a été annoncé.

29

Lire l'article Stop

À Tyr, le général Diodato Abagnara a indiqué que la FINUL avait commencé à remettre certaines de ses positions en coopération avec l’armée libanaise. Interrogé sur les emprises situées dans des secteurs sous contrôle israélien, il a dénoncé une violation de la résolution 1701 à propos de la situation sur le terrain. Ses propos n’annoncent aucune remise de position à Israël.

Des remises en coordination avec l’armée libanaise

Le chef de la Force intérimaire des Nations unies au Liban s’est exprimé ce samedi 21 novembre lors d’une rencontre avec plus de 70 habitantes du Sud à Tyr. Il a fait état de plusieurs positions concernées, sans en donner l’inventaire ni préciser le calendrier des remises.

Dans le même échange, le général a distingué cette coopération de la situation des positions situées dans des secteurs sous contrôle israélien. Répondant à une question sur leur sort, il a invoqué la résolution 1701 pour dénoncer la situation sur le terrain et rappeler ce que permet encore la présence des Casques bleus : constater les violations et en rendre compte aux Nations unies. La présence de forces israéliennes dans un secteur ne dit pas à qui une emprise de l’ONU sera remise.

Ce que fixent les résolutions 1701 et 2790

Le paragraphe 2 de la résolution 1701 lie, après la cessation complète des hostilités, le déploiement conjoint de l’armée libanaise et de la FINUL au retrait parallèle des forces israéliennes du Sud-Liban. La résolution 2790 réitère l’appel au retrait des forces israéliennes au nord de la Ligne bleue et demande aux autorités libanaises de se déployer dans les positions ainsi libérées, avec un soutien temporaire de la FINUL. Il s’agit là des positions occupées par Israël, non des emprises de la mission.

Pour les biens de la FINUL, le paragraphe 9 de la résolution 2790 prévoit des précautions pour garantir leur transfert à l’entité désignée, conformément aux règles de l’ONU. Il ne désigne pas de destinataire site par site. La coopération décrite à Tyr avec l’armée libanaise ne vaut donc pas annonce d’un règlement général pour toutes les emprises.

Remettre un site ne prolonge pas le mandat

Les opérations de la FINUL doivent cesser le 31 décembre 2026. La mission indique que le retrait progressif commencera le 1er janvier 2027 et se déroulera au cours de l’année. La remise d’une emprise ne transfère pas, à elle seule, les fonctions de surveillance et de liaison exercées par l’ONU. À Tyr, Abagnara a appelé à préserver ces fonctions pour éviter un vide après le départ de la mission, tout en rappelant que l’avenir de la présence onusienne au Sud relève du Conseil de sécurité.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews