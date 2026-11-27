Au Liban, les enfants réfugiés ne relèvent pas tous du même circuit scolaire. Les démarches de l’école publique et les données de l’UNRWA ne recouvrent pas les mêmes publics.

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Au Liban, un enfant syrien qui demande une place dans une école publique et un enfant réfugié palestinien scolarisé par l’UNRWA ne passent pas par le même réseau. La rentrée 2026–2027 a renouvelé une dérogation pour certains élèves syriens dont le séjour est en cours de régularisation. L’agence qui gère les écoles palestiniennes publie, de son côté, un bilan portant sur l’année scolaire précédente. Ces deux informations ne disent ni combien d’élèves ont trouvé une place cet automne ni combien continuent à suivre les cours.

Dans le public, l’inscription dépend du service effectivement proposé

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a indiqué le 2 octobre que les inscriptions des élèves non libanais étaient ouvertes pour 2026–2027. Pour les Syriens, le Conseil des ministres a prolongé un mécanisme qui autorise l’inscription pendant certaines démarches de régularisation du séjour. Le HCR précise que la famille doit pouvoir prouver auprès de l’école qu’elle a commencé ces démarches avec la Sûreté générale. Il lui recommande de s’adresser à l’établissement déjà fréquenté ou à une école publique qui assure la plage d’enseignement concernée.

Cette autorisation d’inscription ne signifie pas que chaque école dispose d’une place ni que toutes les plages horaires sont ouvertes de la même manière. L’école publique et l’enseignement technique ou professionnel n’utilisent pas non plus le même circuit d’inscription. Si une famille déménage, le transfert du dossier, la distance et les places disponibles pèsent sur la reprise effective.

L’UNRWA ne couvre pas la même population

Pour 2025–2026, l’UNRWA indique avoir scolarisé 34 541 élèves dans 60 écoles au Liban, de la première à la dernière année du cycle scolaire. Ce décompte inclut 3 036 réfugiés palestiniens de Syrie. Ces enfants relèvent de la catégorie palestinienne dans le bilan de l’agence : les additionner indistinctement aux effectifs d’élèves syriens du réseau public fausserait la comparaison. Le chiffre de l’UNRWA est celui de l’année passée, pas un relevé de présence pour novembre.

L’agence cite les déplacements liés aux conflits, le travail des enfants et les difficultés de protection parmi les facteurs qui fragilisent la scolarité. L’accès au réseau public soulève, pour sa part, la question des pièces, de la plage d’enseignement et du trajet vers un établissement qui peut accueillir l’élève. Ces facteurs ne permettent pas d’attribuer les absences d’un enfant à une seule cause.

Ce qu’il faut mesurer après la rentrée

Education Cannot Wait a annoncé le 20 novembre un programme destiné à environ 59 000 enfants affectés par les crises, avec notamment du rattrapage et une aide au transport. Ce nombre est une cible de programme, non un total d’élèves déjà revenus en classe. Pour comparer la continuité entre les deux réseaux, il faudrait disposer de relevés agrégés pour la même période : places attribuées, semaines de cours assurées, absences prolongées et transferts. Ni l’avis du HCR sur les inscriptions ni le bilan annuel de l’UNRWA ne fournit cette comparaison pour novembre 2026.

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