L’exécutif égyptien attend les résultats de l’enquête d’al-Warraq avant d’envisager de nouvelles mesures sur le transport routier des produits pétroliers.

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L’incendie d’un camion-citerne sur le périphérique du Grand Caire a ouvert une seconde question, distincte de celle des responsabilités dans la collision : quelles précautions encadrent le transport des produits pétroliers sur un axe urbain très fréquenté ? Le porte-parole du gouvernement égyptien, Mohamed Adel, dit attendre les résultats de l’enquête avant de décider d’éventuelles nouvelles mesures.

Le camion accidenté le 25 novembre à al-Warraq, dans le gouvernorat de Gizeh, appartenait à une entreprise privée, et non au ministère du Pétrole, a précisé le porte-parole. Le ministère de l’Intérieur a annoncé le lendemain avoir retrouvé une vidéo de la collision. D’après son analyse, une voiture a touché l’arrière du camion en tentant de le dépasser par la droite. Le dossier a été transmis au parquet. Cette reconstitution policière porte sur le déclenchement de la collision, pas sur la conformité technique de la citerne.

Immatriculation du véhicule, règles propres à la cargaison

La loi égyptienne sur la circulation, publiée au Journal officiel sous le numéro 66 de 1973 et modifiée depuis, réglemente la mise en circulation et l’usage des véhicules. Les documents de l’Agence égyptienne des affaires environnementales distinguent par ailleurs les autorisations portant sur la manipulation de substances classées dangereuses. Le cadre prévoit notamment une demande auprès de l’autorité compétente et des registres sur la nature, les quantités et les moyens de transport des substances visées. Cette procédure ne remplace pas les formalités routières du véhicule.

Pour ce trajet précis, les éléments que les autorités ont rendus publics ne permettent pas de vérifier la date du dernier contrôle technique de l’ensemble, les documents se rapportant à la cargaison ou les restrictions de circulation applicables à la citerne sur ce tronçon. Ils ne permettent pas davantage d’établir un manquement de l’entreprise. Une vidéo identifiant le point de départ d’une collision ne répond pas à ces questions.

Le gouvernement n’a annoncé ni restriction nouvelle sur le périphérique ni calendrier de réforme. Sa position, à ce stade, est d’attendre les conclusions judiciaires avant de préciser ce qu’il entend revoir dans les règles de transport des produits pétroliers.

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