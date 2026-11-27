L’Insee estime l’inflation française à 2,9 % sur un an en novembre. Les produits frais augmenteraient de 9,4 %, contre 0,2 % pour le reste de l’alimentation. L’énergie reste chère malgré un ralentissement. Les données distinguent aussi la variation des prix et le volume des achats des ménages en France.

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En France, l’inflation ralentirait de 3,4 % en octobre à 2,9 % en novembre, selon l’estimation de l’Insee publiée le 27 novembre. Pourtant, les produits frais coûteraient 9,4 % de plus qu’un an auparavant et l’énergie 19,2 % de plus. La moyenne nationale recule sur un mois, mais les ménages ne consacrent pas tous la même part de leur budget à ces dépenses.

Prix des produits frais : +9,4 % sur un an

L’estimation de novembre distingue deux mouvements. Les prix de l’alimentation augmenteraient de 1,3 % sur un an, après 1,2 % en octobre. Dans ce total, les produits frais passeraient de +8,0 % à +9,4 %. Le reste de l’alimentation ralentirait de +0,3 % à +0,2 %. Un achat concentré sur les produits frais n’évolue donc pas comme le poste alimentaire dans son ensemble.

L’écart tient d’abord à la composition de l’indice. L’alimentation représente 14,85 % du panier de référence de l’Insee en 2026, mais les produits frais, 1,70 % du panier total. Le reste de l’alimentation pèse 13,15 %. Une forte variation des prix sur un poste relativement petit peut être très visible pour les consommateurs qui l’achètent régulièrement et ne bouger que de quelques dixièmes de point l’indice d’ensemble.

Variations sur douze mois en France, en pourcentage. Novembre 2026 : estimation provisoire de l’Insee. Poste Novembre 2025 Octobre 2026 Novembre 2026 Ensemble des prix +0,9 +3,4 +2,9 Alimentation +1,4 +1,2 +1,3 Produits frais −2,8 +8,0 +9,4 Autre alimentation +1,9 +0,3 +0,2 Énergie −4,6 +24,1 +19,2 Services +2,2 +2,6 +2,3

Le point de départ compte aussi. En novembre 2025, les prix des produits frais avaient reculé de 2,8 % sur un an. En enchaînant ce recul et la hausse estimée de 9,4 % un an plus tard, on obtient environ 6,3 % de hausse entre novembre 2024 et novembre 2026. Ce calcul ne réduit pas la hausse constatée sur un an. Il permet de ne pas la confondre avec le renchérissement depuis deux ans et n’indique pas le prix d’un produit en particulier.

Les produits pétroliers freinent l’indice, le gaz fait exception

L’énergie reste le poste qui affiche la hausse annuelle la plus élevée parmi les grands groupes de l’indice : 19,2 % en novembre. Mais cette hausse était de 24,1 % en octobre. L’Insee attribue le ralentissement au freinage marqué des prix des produits pétroliers. À l’inverse, les prix du gaz accéléreraient. Le chiffre global de l’énergie ne s’applique donc pas à tous les contrats, ni à tous les modes de chauffage.

Par rapport à octobre, l’indice d’ensemble reculerait de 0,7 %, après une hausse de 0,4 % le mois précédent. Le repli des produits pétroliers et la baisse saisonnière des prix des transports ont contribué à cette baisse. L’Insee relève en parallèle une quasi-stabilité des prix alimentaires sur le mois. La comparaison avec octobre et celle avec novembre 2025 répondent à deux questions différentes. Elles peuvent même avoir des signes opposés : les prix peuvent reculer sur un mois et rester plus élevés qu’un an plus tôt.

Le budget d’un foyer n’est pas le panier de référence. Un ménage qui dépense une part supérieure à la moyenne en carburant ou en chauffage peut subir un renchérissement plus fort que l’IPC. Un ménage dont les dépenses se concentrent sur des produits manufacturés ne rencontre pas la même évolution : leurs prix seraient en baisse de 0,2 % sur un an. Cela ne suffit pas à calculer l’inflation de l’un ou de l’autre. Pour ce calcul, il faudrait leurs quantités, les postes choisis et les tarifs qui leur ont effectivement été facturés.

Prix et quantités : deux mesures du budget des ménages

Dans une publication distincte du même jour, l’Insee indique que la consommation de biens des ménages est restée stable en volume en octobre, après −0,9 % en septembre. Les achats d’énergie ont reculé de 2,9 % en volume, l’institut relevant un net repli pour les carburants dans un contexte de prix élevés. Les achats alimentaires ont été presque stables, avec un repli de 0,1 %. À l’inverse, les biens fabriqués ont progressé de 1,3 % après leur recul de septembre.

La publication sur la consommation retire l’effet des prix pour estimer les variations d’achats. Elle ne dit pas si la dépense en euros d’un ménage donné a baissé. Une diminution des quantités consommées peut coexister avec une facture stable ou plus élevée. Ces chiffres portent sur octobre, tandis que les prix provisoires portent sur novembre : aucun des deux relevés ne permet encore d’établir la réaction des ménages au changement de prix de novembre.

Pour comparer deux tickets, la mesure utile est le prix à quantité constante : le kilo, le litre ou la pièce de même format. Pour l’énergie, la part fixe d’un abonnement et le prix de la consommation doivent être distingués. Cette lecture ne remplace pas l’indice national ; elle indique quelle part de l’écart dans une facture vient du prix unitaire et quelle part vient du volume consommé ou de la composition du panier.

L’indice harmonisé, utilisé pour comparer les pays européens, augmenterait de 3,2 % sur un an. Il ne s’agit pas d’une deuxième estimation du même panier : le traitement des dépenses de santé, notamment, diffère. Pour novembre, l’Insee doit publier les chiffres définitifs vendredi 11 décembre. L’estimation provisoire ne doit pas servir à une revalorisation contractuelle.

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