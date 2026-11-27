Nouveaux tirs au Sud-Liban, quatre hôpitaux à réhabiliter, baisse des carburants, bilan au Yémen et annulation de tous les vols Norse Atlantic.

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Des tirs israéliens sont signalés près de Kfar Tebnit et sur la côte de Mansouri. Le Liban lance un marché de travaux pour quatre hôpitaux publics du Sud. L’essence et le mazout baissent. Au Yémen, les autorités sanitaires houthies annoncent onze morts dans une frappe. En Europe, Norse Atlantic annule tous ses vols.

Vendredi 27 novembre 2026, édition de 18 h, heure de Beyrouth. La photographie de couverture montre le contingent français de la FINUL à At Tiri en juillet 2009. Il s’agit d’une archive de Libnanews.

Sud-Liban : de nouveaux tirs et aucun bilan confirmé

L’Agence nationale d’information a signalé vendredi des tirs d’artillerie israéliens près de Kfar Tebnit, dans le secteur de Nabatiyé, et sur le littoral de Mansouri, dans le district de Tyr. Elle a également fait état d’une explosion contrôlée à Qantara. Aucun bilan humain n’a été confirmé pour ces incidents. Ces signalements s’ajoutent aux frappes aériennes rapportées dans la matinée dans les secteurs de Nabatiyé et de Marjayoun.

Le mandat de la FINUL doit prendre fin le 31 décembre. Cette échéance ne correspond pas au départ immédiat de tous les Casques bleus : les Nations unies ont prévu une phase distincte de retrait. Le Conseil de sécurité n’a pas arrêté de dispositif pour prendre le relais.

Quatre hôpitaux du Sud : les offres attendues le 9 décembre

Tebnine, Nabatiyé, Hasbaya et Marjayoun figurent dans un même appel d’offres du Conseil du développement et de la reconstruction. Le marché porte sur les bâtiments existants. Il comprend notamment des travaux aux abords des urgences à Marjayoun et la remise en état d’installations de ventilation des blocs opératoires à Hasbaya et Marjayoun. À Tebnine, il prévoit l’aménagement des locaux pour une unité d’imagerie, mais l’achat de l’appareil relève d’un marché distinct.

Les entreprises ont jusqu’au 9 décembre à midi pour déposer leurs offres. Le délai prévu de 150 jours court à partir du début effectif des travaux, pas du dépôt des offres. Aucun attributaire ni calendrier d’interruption des services n’a été annoncé.

Carburants : l’essence baisse de 4 200 livres par litre

Le barème du 27 novembre fixe les 20 litres de sans-plomb 95 à 2 158 000 livres libanaises et le sans-plomb 98 à 2 176 000 livres. Les deux reculent de 84 000 livres par rapport à mardi, soit 168 000 livres de moins pour un plein de 40 litres. Les 20 litres de mazout baissent de 102 000 livres, à 2 295 000 livres. La bouteille de gaz domestique de 10 kilos reste à 1 625 000 livres.

Yémen : onze morts annoncés par les autorités sanitaires houthies

Les autorités sanitaires sous contrôle houthi ont annoncé vendredi qu’une frappe avait fait au moins onze morts, dont des enfants, à Al-Turba, dans le sud-ouest du Yémen. Ce bilan reste celui des autorités houthies et n’a pas fait l’objet d’une vérification indépendante.

Norse Atlantic arrête les ventes et annule tous ses vols

Le conseil d’administration de la filiale d’exploitation norvégienne a décidé de déposer une demande de mise en faillite auprès du tribunal d’Agder. Le groupe invoque l’absence de financement à court terme. La procédure annoncée ne vise ni la maison mère cotée ni la filiale britannique, mais l’annulation concerne tous les vols Norse et aucune reprise n’est annoncée.

Le régulateur norvégien de l’aviation civile avait annoncé mercredi une astreinte de 8 000 couronnes par jour du lundi au samedi, à compter du 20 novembre. Elle concernait des créances de passagers que la compagnie avait déjà reconnues comme fondées. Le montant effectivement encaissé et le sort de l’astreinte dans la procédure ne sont pas établis.

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