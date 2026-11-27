Le Parquet européen a annoncé quatorze perquisitions en Roumanie et en Belgique sur des soupçons de fraude aux aides de l’Union. Le dossier porte sur un projet de bâtiments intelligents. À Iași, trois personnes sont sous contrôle judiciaire et neuf biens ont été saisis pour couvrir un éventuel préjudice.

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Quatorze perquisitions ont eu lieu le 26 novembre en Belgique et en Roumanie dans une enquête sur des aides européennes à un projet de bâtiments intelligents. Le Parquet européen, qui a annoncé l’opération vendredi, soupçonne qu’une entreprise a fait financer pour plus de 655 000 euros de dépenses fictives. Trois suspects ont été placés sous contrôle judiciaire en Roumanie. Aucune condamnation n’a été prononcée dans ce dossier.

Le Parquet européen enquête sur les justificatifs de dépenses

Les procureurs européens délégués à Iași dirigent l’enquête. Celle-ci porte sur un projet de développement et d’achat d’équipements pour la gestion de bâtiments, au moyen d’une plateforme qui relie les appareils et les capteurs. Le Parquet européen évalue le budget total du projet à environ 1,1 million d’euros. Il chiffre la contribution européenne à environ 987 850 euros. Ces deux montants décrivent le financement du projet, non la somme que les enquêteurs estiment avoir été obtenue à tort.

Le montant de plus de 655 000 euros concerne les aides que l’entreprise bénéficiaire aurait reçues en déclarant des dépenses qui n’auraient pas eu lieu. Le parquet cite des rémunérations attribuées à 19 personnes qui, selon ses investigations, n’avaient pas travaillé sur le projet. Il mentionne aussi l’achat présumé fictif d’un savoir-faire technique. Il ne dit pas dans son communiqué que la plateforme elle-même n’a jamais existé. L’enquête vise ici la réalité des prestations mises en compte pour justifier les versements.

Le dossier porte donc sur des paiements déjà effectués, pas seulement sur une demande de subvention rejetée avant versement. Pour les enquêteurs, une question est de savoir si la dépense déclarée correspond à un travail ou à une acquisition qui a vraiment bénéficié au projet. Une autre consiste à déterminer qui a disposé de l’argent après son versement. Le parquet soupçonne qu’une part importante aurait rejoint l’administrateur de la société bénéficiaire, par des virements et l’intermédiaire de sociétés en Belgique et au Luxembourg. Il parle d’un bénéfice personnel présumé, non d’un enrichissement établi par un jugement.

Neuf biens immobiliers saisis dans le comté de Iași

Trois personnes ont été conduites devant le bureau du Parquet européen à Iași pour être informées officiellement de leur statut de suspect. Elles ont ensuite été placées sous contrôle judiciaire. Le communiqué ne donne pas leurs noms ni le détail des obligations qui leur sont imposées. Il ne fait pas état d’un placement en détention provisoire après leur présentation.

Les procureurs ont annoncé la saisie de neuf biens appartenant à trois suspects dans le comté de Iași : cinq terrains, deux maisons et deux appartements. Leur valeur est estimée à environ un million d’euros. Les comptes bancaires de la société bénéficiaire ont été gelés. Le parquet explique vouloir préserver de quoi couvrir un éventuel préjudice pour le budget européen et des frais judiciaires.

Le chiffre d’un million d’euros correspond à l’estimation des biens saisis. Il ne mesure ni le montant déjà rendu à l’Union ni une sanction prononcée contre les suspects. La saisie et le gel immobilisent des actifs à ce stade ; ils ne transfèrent pas à eux seuls la propriété des biens et ne fixent pas le préjudice définitif. Il faut également distinguer la valeur totale du projet, la part de l’aide européenne et la somme que le parquet associe aux dépenses contestées.

Une enquête roumaine appuyée par la police belge

L’opération du 26 novembre a mobilisé en Roumanie la police économique et la gendarmerie du comté de Iași. En Belgique, la police fédérale a prêté son concours, par l’intermédiaire de ses services chargés de la corruption et de la criminalité organisée. Le Parquet européen a annoncé quatorze perquisitions au total, sans détailler leur répartition entre les deux pays. Il mentionne le Luxembourg dans le parcours présumé des fonds, mais pas comme lieu de perquisition dans cette opération.

Le Parquet européen est chargé des infractions qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Il dispose d’un échelon central à Luxembourg et de procureurs délégués dans les États participants. Dans ce dossier, les actes d’enquête sont conduits depuis Iași, avec l’appui des services nationaux. S’il y a poursuites et procès, ils relèveront des juridictions roumaines compétentes. Le Parquet européen n’est pas un tribunal et ne prononce pas lui-même une condamnation.

Les faits pourraient, selon le parquet, relever de la fraude aux subventions, du faux et du blanchiment. Ce sont les qualifications envisagées au stade de l’enquête. Les intéressés restent présumés innocents. Le communiqué du 27 novembre ne fixe ni date de jugement ni montant destiné à être restitué au budget européen.

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