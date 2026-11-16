Après son entretien avec Nabih Berri, Mike Waltz appelle le Hezbollah à remettre volontairement ses armes à l’État. La visite américaine porte aussi sur l’après-FINUL, tandis que Nawaf Salam défend une présence internationale au Sud sous mandat de l’ONU.

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Mike Waltz a appelé lundi 16 novembre le Hezbollah à remettre volontairement ses armes à l’État libanais, à l’issue d’un entretien avec le président du Parlement, Nabih Berri, à Aïn el-Tiné. L’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies a lié cette exigence au rétablissement de la souveraineté libanaise, alors que sa visite à Beyrouth porte notamment sur l’avenir de la présence internationale au Sud.

Le diplomate américain a insisté sur l’impossibilité, selon lui, de faire fonctionner un pays avec deux armées. Il a adressé ce message au Hezbollah ainsi qu’à ses soutiens iraniens et présenté les forces armées libanaises comme l’institution appelée à assurer le rétablissement de l’autorité de l’État.

Cet appel constitue une position américaine, non l’annonce d’un accord de désarmement. Les déclarations publiques consultées ne font état ni d’un engagement nouveau du Hezbollah à remettre ses armes, ni d’un calendrier accepté par les différentes parties.

Le désarmement au cœur des discussions

La rencontre avec Nabih Berri s’inscrit dans une tournée auprès des principaux responsables libanais. Mike Waltz s’est également entretenu avec le président Joseph Aoun à Baabda et avec le Premier ministre Nawaf Salam au Grand Sérail. L’ambassadeur américain au Liban, Michel Issa, a participé aux échanges.

À Baabda, Simon Karam, qui dirige la délégation libanaise aux négociations, était lui aussi présent. Le compte rendu de la présidence fait état de discussions sur la période suivant la fin de la mission de la FINUL, mais aussi sur la poursuite des attaques israéliennes et sur ce que la présidence décrit comme le non-respect par Israël des dispositions de l’accord-cadre.

Les échanges portent ainsi sur deux questions liées : l’extension de l’autorité de l’État libanais et les garanties de sécurité au Sud. L’exigence américaine concernant les armes du Hezbollah ne règle pas, à elle seule, les modalités du retrait israélien ou celles du futur dispositif international.

Salam défend une présence sous mandat de l’ONU

Au Grand Sérail, Nawaf Salam a plaidé pour le maintien d’une présence internationale au Sud sous mandat du Conseil de sécurité. Les fonctions qu’il défend comprennent l’observation, la transmission de rapports, la coordination, la liaison et le soutien à l’armée libanaise. Il souhaite conserver la résolution 1701 comme référence fondamentale des arrangements internationaux dans cette région.

Le Premier ministre a également demandé que les principes de réciprocité et de mise en œuvre par étapes de l’accord-cadre trilatéral se traduisent par des résultats concrets. Il appelle à un calendrier clair permettant d’avancer parallèlement vers le retrait israélien complet, l’extension de l’autorité de l’État sur le territoire et le monopole des armes par les institutions légitimes.

Cette démarche inclut la demande d’un mécanisme fiable de vérification des engagements des deux parties. Pour Salam, l’objectif est une solution durable rétablissant la souveraineté du Liban, plutôt qu’une simple gestion du conflit.

L’après-FINUL reste à préciser

Le débat intervient à l’approche de la fin du mandat opérationnel de la FINUL, prévue le 31 décembre 2026. Cette échéance doit être distinguée du retrait des contingents, organisé dans une phase ultérieure. Le choix des missions à préserver et de leur cadre international demeure au centre des consultations.

À ce stade, les entretiens de Beyrouth n’équivalent pas à l’adoption d’un mandat de remplacement. Les déclarations américaines et les demandes libanaises fixent des priorités, mais ne permettent pas encore d’annoncer la composition, le commandement ou les moyens d’un dispositif successeur.

Suivez les évolutions dans notre direct consacré à la situation au Sud-Liban.

Illustration : portrait officiel de Mike Waltz, septembre 2025. Cette photographie d’archive ne représente pas les entretiens du 16 novembre 2026. Mission des États-Unis auprès de l’ONU, domaine public.

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