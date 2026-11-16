Bloc 8 : la sismique ne prouve pas une découverte

Le programme du bloc 8 prévoit un relevé sismique en trois dimensions sur 1 200 kilomètres carrés. Cette campagne doit améliorer la connaissance du sous-sol avant un éventuel forage. Les documents de l’Administration libanaise du pétrole décrivent encore des préparatifs environnementaux et opérationnels. L’objectif de forage évoqué pour 2028 reste une perspective, pas un résultat. Surfaces étudiées, parts du consortium et calendrier d’exploration ne permettent donc ni de chiffrer des réserves commerciales ni de promettre des recettes au Liban.

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Le bloc 8 reste un dossier d’exploration, pas une réserve de gaz commercialement établie. Les annonces concernant son relevé sismique doivent se lire dans cet ordre. Une campagne en trois dimensions peut améliorer la connaissance du sous-sol et préparer un forage. Elle ne prouve ni l’existence d’un gisement exploitable ni la date à laquelle le Liban pourrait produire du gaz.

Les documents publiés par l’Administration libanaise du pétrole permettent de distinguer ces étapes. Dans son point du 15 octobre 2026, l’autorité décrit encore la campagne 3D comme la prochaine opération du programme. Elle mentionne des procédures environnementales en cours et une coordination destinée à accélérer la préparation. Ce compte rendu n’annonce pas des résultats de forage.

Bloc 8 : une surface à étudier, pas un volume de gaz

TotalEnergies a annoncé le 9 janvier 2026 la signature de l’accord d’entrée du consortium dans le permis du bloc 8. Le groupe détient 35 % et assure le rôle d’opérateur. Eni possède également 35 %, tandis que QatarEnergy détient 30 %. Ces pourcentages décrivent les participations des entreprises, non un partage de recettes déjà encaissées.

Le programme initial prévoit l’acquisition d’un relevé sismique 3D de 1 200 kilomètres carrés. Le chiffre mesure la zone d’investigation annoncée. Il ne représente ni la taille d’un réservoir identifié ni une quantité de gaz. L’Administration du pétrole situe l’ensemble du bloc dans les eaux profondes du sud du Liban. Elle lui attribue une superficie d’environ 1 400 kilomètres carrés et une distance de 70 kilomètres de la côte.

Les deux superficies ont donc des objets différents : le permis couvre un espace, tandis que le programme initial définit une campagne. Au 15 octobre, l’autorité présente le bloc comme l’une des rares zones maritimes libanaises encore dépourvues de couverture sismique 3D. L’objectif immédiat consiste à réduire cette lacune dans les données.

Ce que mesure réellement la sismique

Un relevé sismique étudie les caractéristiques géologiques à partir d’ondes réfléchies par le sous-sol. Les instruments enregistrent les signaux, puis les spécialistes les interprètent pour cartographier les structures susceptibles de contenir des hydrocarbures. La méthode produit une image géologique, pas un prélèvement direct de gaz.

La troisième dimension permet de disposer de données plus concentrées et d’améliorer la représentation des structures. Elle aide à sélectionner une cible et à réduire certains risques avant un forage. Une structure prometteuse reste toutefois une hypothèse à éprouver. Pour établir des réserves commercialement récupérables, l’évaluation doit intégrer des forages et des essais.

Cette distinction a une conséquence budgétaire immédiate : une superficie étudiée ne peut pas être convertie en revenus attendus sans résultats supplémentaires. Le calendrier d’acquisition des données ne constitue pas davantage un calendrier de production. L’exploration, l’évaluation d’une découverte éventuelle et son développement correspondent à des décisions distinctes.

Les autorisations et la préparation restent des étapes concrètes

Le comité de gestion du bloc 8 réunit l’Administration libanaise du pétrole et les titulaires du permis. Son compte rendu d’octobre évoque les démarches environnementales ainsi que la préparation opérationnelle et sécuritaire de la campagne. Il annonce une volonté d’accélérer, sans indiquer que ces démarches sont toutes terminées.

Une autre réunion, présentée par l’autorité en septembre, associait la ministre de l’Environnement Tamara El Zein et son président Fawzi Khalifa. Elle portait sur la coordination des études environnementales. Le document évoquait la localisation future d’un puits et l’objectif d’engager un forage vers le milieu de 2028. Il s’agit d’un horizon de travail, pas d’un forage déjà réalisé.

Les précédentes opérations libanaises montrent aussi la diversité des préparatifs. Pour les blocs 4 et 9, l’autorité décrit des études géologiques, des évaluations environnementales, des autorisations, des contrats et une base logistique. Ces exemples historiques ne prouvent pas l’avancement du bloc 8. Ils expliquent pourquoi l’attribution d’un permis et le démarrage d’une opération ne se confondent pas.

Le précédent de Qana impose de distinguer potentiel et résultat

Dans son communiqué de janvier, TotalEnergies rappelait que le puits Qana 31/1 du bloc 9 n’avait pas donné de résultats positifs. Le groupe confirmait pourtant sa volonté de poursuivre l’exploration au Liban avec ses partenaires. Les deux informations ne sont pas contradictoires : un opérateur peut poursuivre ses recherches sans avoir annoncé de découverte commerciale.

Le prochain élément déterminant pour le bloc 8 sera donc la réalisation documentée de la campagne, puis l’interprétation de ses données et les décisions de forage. Avant ces étapes, les surfaces, participations et échéances annoncées décrivent un programme industriel. Elles ne permettent pas de chiffrer des réserves ni de promettre une production.

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