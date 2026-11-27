Le PAM a réduit sa couverture à un peu plus de trois millions de personnes. Les combats et les routes impraticables gênent les livraisons, notamment au Kordofan.

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Le Programme alimentaire mondial (PAM) dit ne plus atteindre qu’un peu plus de trois millions de personnes au Soudan, contre plus de quatre millions en août. La baisse tient à des coupes de financement engagées en septembre. Dans certaines zones, les combats et l’état des routes empêchent en outre d’acheminer l’aide disponible.

Au Kordofan, le trajet fait partie du risque

Le 30 août, deux camions chargés de vivres par le PAM ont été touchés par une attaque aérienne près de Dilling, au Kordofan du Sud. Le directeur exécutif du programme, Luke Lindberg, a également indiqué devant son conseil d’administration en novembre qu’un chauffeur du PAM avait été tué en octobre alors qu’il acheminait de l’aide vers des communautés de cette région. Le PAM n’a pas présenté ces deux incidents comme un seul et même événement.

Les difficultés ne se limitent pas aux attaques. Lors de sa visite au Soudan, le directeur du PAM a cité les routes bloquées ou emportées par les intempéries. Son agence a aussi signalé que les autorisations de passage restaient difficiles à obtenir. L’ouverture ponctuelle d’un trajet permet une livraison, mais ne signifie pas que les organisations peuvent revenir régulièrement dans les mêmes localités.

Des livraisons ponctuelles, des bénéficiaires en moins

Les distributions n’ont pas cessé partout. Le PAM a notamment documenté son activité dans le camp de Goz el-Salam, à Kosti, où vivent des familles chassées du Darfour. Cette distribution dans un lieu d’accueil ne renseigne pas sur les quantités parvenues aux villages d’origine, ni sur la régularité des livraisons au Kordofan.

Dans son communiqué du 12 novembre, le PAM estime qu’environ 900 000 personnes ont perdu l’accès à son aide alimentaire au cours des derniers mois. C’est une estimation de la baisse de sa propre couverture, et non un décompte des personnes en situation de famine. L’agence chiffre à 520 millions de dollars le financement nécessaire pour fournir une aide alimentaire et nutritionnelle à 5,4 millions de personnes d’ici avril 2027. Ce chiffre correspond à l’objectif financé par l’appel, pas au nombre de bénéficiaires déjà servis.

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