David Lisnard est réélu à la tête de l’AMF, Teddy Riner porte le débat carcéral à Béziers et Marine Le Pen présente ses propositions pour les outre-mer. Les sondages éclairent plusieurs duels possibles, sans trancher la qualification.

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Le Congrès des maires a ramené la présidentielle de 2027 à une question de terrain : quels élus accepteront de présenter les candidats, et qu’attendent-ils du prochain chef de l’État ? Entre la réélection de David Lisnard à la tête de l’AMF, le déplacement de Teddy Riner à Béziers et les annonces de Marine Le Pen pour les outre-mer, la semaine du 21 au 27 novembre a mis trois sujets au premier plan : les services publics, les règles d’accès au scrutin et les choix des responsables politiques dans l’hypothèse d’un duel Le Pen–Mélenchon.

Au Congrès des maires, un vote qui ne vaut pas ralliement

Le 25 novembre, David Lisnard a été réélu président de l’Association des maires de France avec 72,06 % des voix, face au maire de Sceaux, Philippe Laurent. Le résultat mesure son soutien au sein de l’association, selon les règles de ce scrutin interne. Il ne mesure ni ses chances dans l’électorat national ni le nombre de signatures qu’il obtiendrait pour la présidentielle. Dans les allées de la Porte de Versailles, les candidats sollicitaient des élus dont les préoccupations ne se résument pas à leur préférence pour l’Élysée.

La résolution adoptée par le congrès donne des exemples : la prévention des inondations, l’accès aux soins, la sécurité du quotidien et l’accompagnement des élèves en situation de handicap. L’AMF estime que les communes assument de plus en plus de responsabilités dans ces domaines et demande que les règles nationales puissent être adaptées aux besoins locaux. Elle entend adresser un manifeste à l’ensemble des candidats début 2027. C’est sur des engagements précis, par exemple la part de financement laissée aux communes ou la liberté de fixer l’organisation d’un service, qu’il sera possible de comparer les réponses.

L’enquête du CEVIPOF et de l’AMF, réalisée en ligne du 5 octobre au 13 novembre, a recueilli 4 489 réponses complètes sur 33 345 maires sollicités. Les résultats publiés ne sont pas redressés. Parmi les répondants, 71 % signalent des difficultés d’accès à un médecin traitant. Près de la moitié refusent de parrainer, notamment par crainte que ce geste ne soit lu comme un soutien politique. Ces données décrivent les réponses d’élus qui ont participé à l’enquête. Elles ne sont pas un sondage auprès des habitants.

De Villepin et Riner : ce que vaut une promesse de signature

Dominique de Villepin, qui s’est déclaré le 20 novembre, a ouvert sur le site de La France Humaniste un formulaire pour les élus disposés à le parrainer. Il s’agit d’un outil de campagne. Le recueil officiel suit une autre procédure : le Conseil constitutionnel contrôle les présentations que lui adressent les élus habilités. Il en faut au moins 500, provenant d’au moins 30 départements ou collectivités assimilées, sans que plus d’un dixième du total requis puisse venir du même territoire. Le Conseil publie les noms des élus dont il a validé les présentations. Un engagement annoncé par un candidat ne figure donc pas, pour ce seul motif, dans le décompte officiel.

Ce vendredi, Teddy Riner a choisi un autre terrain : le centre pénitentiaire de Béziers, où il a annoncé se rendre à l’invitation du maire Robert Ménard. Dans son message du 27 novembre, il a cité la surpopulation, la sécurité des surveillants, l’exécution des peines et la récidive. Ménard avait indiqué en amont que recevoir le judoka ne constituait pas un engagement en sa faveur.

Le ministère de la Justice relève, au 1er octobre, 828 personnes détenues pour 389 places dans le quartier maison d’arrêt de Béziers, soit 212,9 % d’occupation. Dans le quartier centre de détention du même établissement, il en comptait 410 pour 420 places. À l’échelle nationale, les maisons d’arrêt et leurs quartiers atteignaient 178 % d’occupation hors places pour mineurs, contre 143,3 % pour l’ensemble des prisons. Ces écarts permettent de préciser le débat sur les places : une capacité disponible dans une autre catégorie de détention ne répond pas mécaniquement à la saturation d’une maison d’arrêt. Le message de Riner fixe des sujets de campagne, sans annoncer un nombre de places ni un calendrier de financement.

Mayotte : la proposition de Marine Le Pen et le droit en vigueur

Marine Le Pen a présenté vendredi ses orientations pour les outre-mer à Châteauroux. Parmi elles, la suppression de la possibilité d’acquérir la nationalité française au titre de la naissance et de la résidence pour les enfants nés à Mayotte de parents étrangers. Le droit actuel est déjà dérogatoire. Depuis la loi du 12 mai 2025, les conditions des articles 21-7 et 21-11 du code civil ne s’appliquent dans ce cas que si les deux parents résidaient régulièrement en France depuis plus d’un an à la naissance de l’enfant. La loi prévoit un régime distinct lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent. La proposition du RN va au-delà de ce durcissement.

La campagne ultramarine ne porte pas seulement sur le droit de la nationalité. La comparaison spatiale des prix publiée à partir des relevés de 2022 fait apparaître un écart moyen de 8,9 % à La Réunion, de 15,8 % en Guadeloupe et de 10,3 % à Mayotte, hors loyers pour ce dernier territoire. Ces chiffres comparent les niveaux de prix à l’Hexagone : ils ne mesurent pas l’inflation de 2026. Ils expliquent en revanche pourquoi un programme pour les outre-mer doit préciser, territoire par territoire, quels prix il entend faire baisser et par quel moyen.

La présentation a aussi été rattrapée par la controverse sur des messages antisémites attribués à Jordan Bardella, qui en conteste la paternité. Marine Le Pen a maintenu vendredi sa confiance au président du RN et affirmé qu’elle entendait le nommer à Matignon si elle était élue. Il s’agit d’une intention de campagne, distincte de la question de savoir qui se présentera effectivement sous les couleurs du parti.

Le Pen–Mélenchon : des prises de position pour un duel hypothétique

Le maire de Marseille, Benoît Payan, a indiqué jeudi 26 novembre qu’il voterait pour Jean-Luc Mélenchon dans un second tour qui l’opposerait à Marine Le Pen. Ce choix conditionnel n’est pas un soutien de premier tour au candidat insoumis. À l’inverse, Édouard Philippe a indiqué qu’il voterait blanc dans cette même configuration. Les deux déclarations portent sur un scénario précis : elles ne présument pas des désistements, des alliances ni même de la composition du premier tour. Elles montrent que les responsables politiques n’entendent pas tous la même chose par « faire barrage ».

Ce que mesurent les sondages des 18–19 et 25–26 novembre

OpinionWay, pour CNews, a interrogé en ligne, les 25 et 26 novembre, 912 inscrits sur les listes électorales, issus d’un échantillon de 1 020 adultes construit par quotas. Le résultat de premier tour repose sur 596 personnes certaines de voter et exprimant un choix. Dans la configuration testée, Marine Le Pen obtient 33 %, Jean-Luc Mélenchon 16 %, David Lisnard 12 %, Raphaël Glucksmann 10 % et Édouard Philippe 8 %. Dominique de Villepin et Teddy Riner sont mesurés à 2 % chacun. Pour un score autour de 30 % sur une base de 600 répondants, la notice indique une incertitude indicative d’environ 3,7 points à 95 %. Les petits écarts, en particulier entre les candidats à 8, 10 et 12 %, ne suffisent donc pas en eux-mêmes à établir un ordre stable.

Dans le duel hypothétique opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, OpinionWay obtient 69 % contre 31 % parmi les suffrages exprimés sur une base de 460 personnes certaines d’aller voter qui choisissent un candidat. La notice indique séparément que 33 % des inscrits de l’échantillon n’expriment pas d’intention de vote dans ce duel. Toluna Harris Interactive, pour M6, RTL et L’Express, obtient 65 % contre 35 % les 18 et 19 novembre, sur 1 208 inscrits certains de voter et exprimant un choix, à partir d’une enquête en ligne par quotas auprès de 2 088 inscrits. L’institut indique une marge de ±1,4 à ±3,0 points selon le score pour les résultats d’ensemble. Les dates, les bases et les redressements diffèrent : les quatre points entre les deux études ne démontrent pas une progression de Marine Le Pen d’une semaine à l’autre.

Trois échéances permettront d’aller au-delà de ces photographies d’opinion : la publication du manifeste de l’AMF annoncée pour le début de 2027, le dépôt de propositions chiffrées par les équipes et, enfin, la validation officielle des présentations. D’ici là, une réélection à l’AMF, une consultation d’intentions de vote et une campagne de parrainage mesurent trois réalités différentes.

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