La SFI et les organisations patronales ont discuté de prêts et de garanties. Deux canaux existants éclairent ce qui manque au projet annoncé.

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Les organisations patronales libanaises ont discuté jeudi 26 novembre à la Chambre de commerce de Beyrouth et du Mont-Liban avec une délégation de la Banque mondiale et de la Société financière internationale (SFI). Le compte rendu des organisations cite les lettres de crédit et de garantie parmi les outils examinés. Aucun calendrier de souscription ni liste d’établissements chargés de distribuer un nouveau financement n’a été annoncé à l’issue de la réunion.

Un fonds à l’étude, pas un guichet ouvert

Les échanges ont porté sur la possibilité de financer des sociétés en dessous du niveau des grands projets. La fourchette évoquée dans les informations disponibles, de 500 000 à 5 millions de dollars par entreprise, ne figure pas dans une offre signée de la SFI consultable à ce stade. Elle ne constitue donc ni un plafond définitif, ni le montant global du fonds, ni une promesse faite à une entreprise. Les critères de chiffre d’affaires, le prix du crédit, les sûretés et la durée des prêts restent à préciser.

Une lettre de crédit n’est pas un prêt d’investissement

Dans le programme de financement du commerce que la SFI exploite déjà à l’échelle internationale, une banque locale peut émettre une lettre de crédit en faveur d’un fournisseur et la SFI peut garantir l’engagement auprès d’une banque internationale. Pour un importateur, cela peut faciliter un paiement à l’étranger ; cela ne finance pas, à lui seul, l’achat d’une machine sur plusieurs années. La liste des banques émettrices publiée par la SFI en décembre 2024 comprend des établissements libanais. Cette liste ancienne ne vaut pas confirmation qu’une ligne est ouverte ou disponible aujourd’hui dans une banque donnée.

Deux intermédiaires ont été nommés pour un dispositif distinct

En novembre 2025, la SFI avait annoncé une enveloppe de dix millions de dollars, répartie entre Al Majmoua et Vitas Lebanon. Elle ciblait les microentreprises, les PME et les femmes entrepreneures, avec une attention particulière aux personnes déplacées et aux communautés d’accueil. Une garantie de première perte pouvant atteindre cinq millions de dollars soutenait le dispositif. Cette garantie absorbe une partie des pertes éventuelles : elle ne s’ajoute pas aux dix millions comme s’il s’agissait de prêts supplémentaires distribués aux entreprises.

Pour le projet discuté cette semaine, les éléments à publier sont le montant engagé par les bailleurs, le nom des prêteurs ou du gestionnaire, les critères d’éligibilité et les modalités de demande. Le compte rendu de la réunion ne donne pas ces informations.

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