Le projet de formation annoncé avec les Émirats cible le grand public. Le concours invite les étudiants à concevoir des applications pour les services publics.

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Le 26 novembre, le ministre d’État Kamal Shehadi a présenté deux projets différents : familiariser un million de Libanais avec les outils d’intelligence artificielle et récompenser des étudiants qui conçoivent des applications pour les services publics. Le premier vise un public large. Le second s’adresse aux étudiants universitaires. Les annonces consultées ne donnent ni formulaire public d’inscription ni règlement complet.

Apprendre à utiliser l’IA, pas promettre un million de diplômes

Le ministère émirati des Affaires étrangères avait annoncé l’initiative le 25 septembre à New York, après la rencontre entre Nawaf Salam et le vice-Premier ministre émirati Abdallah ben Zayed. Le texte présente une formation de base à l’IA générative : formuler une demande, donner à l’outil le contexte voulu et l’utiliser au travail ou dans la vie quotidienne. Il vise des Libanais d’âges et de profils divers. Ce périmètre ne constitue ni une liste de conditions d’admission ni une annonce de certification professionnelle.

À Beyrouth, le 26 novembre, le gouvernement a présenté cette initiative lors de la rencontre sur l’intelligence artificielle et les services numériques avec la ministre émiratie Ohood Al Roumi. Un million désigne un objectif, non le nombre de personnes inscrites. Les annonces consultées ne précisent pas le calendrier des cohortes, les langues des cours, l’éligibilité des Libanais résidant à l’étranger ou les modalités de validation. L’accès effectif s’appréciera à partir d’un avis d’inscription et des critères publiés par les responsables du programme.

Un concours d’applications pour les universités

Selon la présidence libanaise, Kamal Shehadi a également annoncé une récompense aux étudiants universitaires qui développent les trois meilleures applications, dans le cadre d’un concours consacré aux services gouvernementaux. Cette annonce ne vaut pas ouverture des candidatures. La composition des équipes, les dates, les données utilisables et les critères d’évaluation restent à confirmer dans le règlement. L’Olympiade nationale d’IA présentée par la Notre Dame University–Louaize s’adresse, elle, à des élèves du secondaire et relève d’un autre dispositif.

La coopération sur l’administration numérique constitue un troisième volet : elle porte sur les institutions et les services, et non sur l’admission individuelle à une formation. Le financement, les outils déployés et la disponibilité d’un service pour le public doivent être vérifiés projet par projet. Le protocole antérieur avec Oracle sur les compétences en informatique en nuage et en IA ne suffit pas à établir des inscriptions communes avec les deux annonces du 26 novembre.

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