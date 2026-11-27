La commissaire émiratie dirigera la 62e exposition d’art, du 8 avril au 26 novembre 2028. Ce mandat ne se confond pas avec les choix des pavillons nationaux.

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La commissaire émiratie dirigera la 62e exposition d’art, du 8 avril au 26 novembre 2028. Ce mandat ne se confond pas avec les choix des pavillons nationaux.

Treize ans après avoir conçu une exposition pour le pavillon des Émirats arabes unis, Hoor Al Qasimi reviendra à Venise pour diriger l’exposition internationale elle-même. Le conseil d’administration de la Biennale l’a nommée le 20 novembre à la direction des arts visuels, sur proposition de son président, Pietrangelo Buttafuoco. Le calendrier annoncé couvre près de huit mois, du 8 avril au 26 novembre 2028.

Du pavillon émirati à l’exposition internationale

En 2015, Al Qasimi était chargée de raconter l’histoire des expositions aux Émirats depuis 1980. À la tête de la 62e édition, elle devra proposer le cadre de l’exposition internationale et choisir les artistes et les œuvres qui la composeront. Ce mandat n’équivaut pas à choisir les artistes de chaque pavillon : les participations nationales disposent de leur propre commissariat.

Cette différence compte aussi pour le Liban. Un artiste libanais peut être invité dans l’exposition centrale indépendamment de la participation nationale, et une nomination au pavillon libanais ne signifierait pas que l’artiste a été choisi par Al Qasimi. L’annonce ne donne aucun nom pour 2028.

À Charjah, des collaborations déjà nouées avec des artistes libanais

Al Qasimi a coorganisé la Biennale de Charjah en 2003 avant de cofonder son développement institutionnel en créant la Sharjah Art Foundation en 2009. Elle a conçu la quinzième édition de la Biennale de Charjah en 2023 autour du projet lancé avec Okwui Enwezor avant sa mort. Ses expositions à la fondation ont notamment donné une place au travail sonore de Tarek Atoui et aux œuvres de Simone Fattal. Ces précédents éclairent son parcours, mais ne constituent pas des invitations pour Venise.

Le communiqué du 26 novembre fixe la direction et les dates. Il ne donne ni le titre de l’exposition centrale, ni la liste des artistes, ni les équipes des pavillons nationaux. Ce sont ces annonces, et non la seule nationalité de la commissaire, qui permettront de mesurer la place donnée aux scènes du Moyen-Orient.

Illustration d’archives : perspective du pavillon libanais pour la Biennale d’architecture de Venise en 2018. © Hala Younes Architecture and Landscape.

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