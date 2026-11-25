Le traité signé à Canberra donne la priorité aux partenaires du Pacifique pour la sécurité des Îles Salomon. Il prévoit aussi des accords de mobilité et un soutien budgétaire australien, mais n’est pas encore en vigueur.

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L’Australie et les Îles Salomon ont signé mercredi 25 novembre à Canberra un traité qui donne la priorité aux partenaires du Pacifique en matière de sécurité, tout en prévoyant de nouvelles coopérations sur la mobilité et le développement. Le texte encadre le recours à des pays extérieurs à la région, sans annoncer la rupture des relations avec la Chine. Il n’entre pas en vigueur au moment de sa signature.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue salomonais Matthew Wale ont signé l’accord près de six mois après avoir annoncé l’ouverture des négociations, le 3 juin. Le texte élargit une relation qui disposait déjà d’un traité de sécurité signé en 2017, activé pour la première fois à la demande de Honiara après les troubles de novembre 2021. Le nouveau traité va plus loin sur les conditions de la coopération avec des pays tiers et ajoute des engagements en matière d’éducation, d’énergie et de finances publiques.

Priorité régionale, mais pas d’interdiction générale de coopérer

L’article 5 reconnaît l’Australie comme principal partenaire des Îles Salomon en matière de sécurité. Il prévoit une coopération policière de long terme, conduite par les Salomon et soutenue par Canberra, ainsi que des consultations préalables sur la sécurité et les infrastructures sensibles. Parmi celles-ci figurent les ports, les aéroports et les réseaux d’énergie, de télécommunications et de services numériques.

Honiara s’engage à ne permettre aucune base militaire ou de sécurité étrangère sur son territoire. Le texte définit une telle base comme une installation placée sous le contrôle d’un gouvernement ou d’une entité étrangère. Il prévoit aussi que les infrastructures sensibles restent protégées contre la militarisation, les ingérences étrangères et les accès non autorisés. Ces clauses sont distinctes de celle qui encadre le choix des partenaires de sécurité.

Sur ce dernier point, le traité donne la priorité aux membres du Forum des îles du Pacifique. Il envisage aussi le cas de besoins auxquels ces membres ne peuvent pas répondre : si les Salomon se tournent alors vers un partenaire extérieur, elles doivent préserver la sécurité des deux signataires et de la région. Le texte ne prévoit pas un veto australien général sur les relations extérieures de Honiara. Il ne vise pas nommément la Chine.

Le précédent chinois de 2022 reste en toile de fond

Pékin et Honiara avaient signé en 2022 un accord-cadre de coopération en matière de sécurité, dont la signature avait été confirmée par le ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine le présentait comme un moyen de coopérer notamment sur l’ordre public, l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe. Le nouveau traité avec l’Australie ne déclare pas cet accord caduc et ne règle pas à lui seul la question de la compatibilité entre leurs modalités d’application.

La différence est importante : une base sous contrôle étranger, une coopération policière, un chantier civil et un accord commercial ne relèvent pas des mêmes dispositions. L’accord avec Canberra fixe des règles pour les premiers sujets ; il n’interdit pas, par exemple, un investissement civil étranger du seul fait de la nationalité de son financeur. Le point à suivre sera la manière dont les gouvernements feront la distinction lorsqu’un projet touche à un port, à un réseau numérique ou à une autre infrastructure jugée sensible.

Mobilité et financement : les modalités restent à définir

Le traité prévoit par ailleurs que l’Australie facilite les déplacements des ressortissants salomonais et que les deux pays développent la mobilité professionnelle et la formation. Il engage Canberra à soutenir la création et la capitalisation d’un fonds souverain salomonais, et à fournir un appui budgétaire. Il prévoit aussi un partenariat dans les infrastructures et le développement d’énergies renouvelables. Le texte signé ne fixe pas à lui seul le calendrier ni les montants de l’ensemble de ces engagements.

Un comité conjoint, qui doit se réunir au moins une fois par an, suivra l’application du traité. Les deux gouvernements doivent encore définir leurs priorités et élaborer un plan de financement. La signature ouvre cette phase mais ne vaut pas entrée en vigueur : selon l’article 9, celle-ci interviendra à la réception de la dernière notification diplomatique confirmant l’achèvement des procédures internes.

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