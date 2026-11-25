Les syndicats du transport routier annoncent des cortèges vers le centre de Beyrouth dès 9 h 30. Jennifer Barreto est couronnée Miss Univers à San Juan ; Perla Harb n’a pas franchi le premier tour. Le Liban joue à midi son quart de finale de football de plage contre le Bahreïn.

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Mercredi 25 novembre 2026, 8 h à Beyrouth. Les syndicats des transports routiers ont appelé à la grève jusqu’à midi, avec des cortèges annoncés à 9 h 30 dans le Grand Beyrouth. À Porto Rico, Jennifer Barreto a remporté Miss Univers ; la Libanaise Perla Harb n’est pas entrée dans le Top 30. En Thaïlande, le Liban joue à midi, heure de Beyrouth, son quart de finale de Coupe d’Asie de football de plage contre le Bahreïn.

Transports au Liban : des cortèges attendus à 9 h 30

Le programme des fédérations du transport routier prévoit des rassemblements de 6 h à midi. Dans le Grand Beyrouth, les points annoncés comprennent Dora, le rond-point de l’ambassade du Koweït, le carrefour de Cola, Khaldé–Aramoun et le rond-point des Kafaat à Hadath. Des cortèges de véhicules doivent partir à 9 h 30 vers les places Riad el-Solh et des Martyrs. Les syndicats ont annoncé un point presse à 10 h 30, place Riad el-Solh.

Des rassemblements sont également prévus à Aley, Jbeil, Safra, Saïda, Tripoli, dans l’Akkar et dans la Békaa. Les syndicats promettent de laisser des voies ouvertes aux véhicules civils. Cela ne garantit pas une circulation fluide aux abords des rassemblements. Les lieux mentionnés relèvent du programme syndical, pas d’une liste de routes fermées. Les transporteurs réclament l’application des engagements de l’État, notamment sur l’aide aux chauffeurs et l’encadrement du transport public routier.

Miss Univers : Porto Rico l’emporte, Perla Harb sort au premier tour

Jennifer Barreto a remporté le concours à San Juan dans la soirée du mardi 24 novembre, heure locale. La Mexicaine Fátima Bosch lui a remis la couronne. La Dominicaine Melissa Núñez et la Vénézuélienne Clara Vegas complètent le podium. La Philippine Bea Millan-Windorski et la Néo-Zélandaise Georgia Waddington occupent les deux autres places du Top 5.

Perla Harb, qui représentait le Liban, ne figure pas parmi les 30 demi-finalistes. Aucun rang individuel n’a été annoncé pour les candidates écartées lors de cette première sélection. La Française Garance Authié a atteint le Top 12 mais n’a pas accédé à la finale à cinq.

Yémen : le gouvernement renforce la défense d’Aden

L’armée du gouvernement yéménite reconnu internationalement a indiqué mardi que les Houthis s’étaient rapprochés d’Aden, qui abrite les principales institutions gouvernementales. Les forces gouvernementales ont renforcé la défense de l’agglomération après leur retrait, annoncé le 15 novembre, de positions proches du détroit de Bab el-Mandeb. Cette évolution ne signifie pas que les Houthis sont entrés dans la ville. Aden accueille aussi des services de santé et des opérations humanitaires dans un pays où la guerre a déplacé des millions de personnes.

France : Sarkozy et Bruni renvoyés dans le dossier Takieddine

Les juges d’instruction ont notifié mardi le renvoi de Nicolas Sarkozy, de Carla Bruni et d’autres prévenus devant le tribunal correctionnel. L’enquête porte sur les circonstances dans lesquelles Ziad Takieddine, intermédiaire franco-libanais, est revenu en 2020 sur ses accusations de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Cette procédure est distincte du procès sur le financement de la campagne. Le renvoi ne vaut pas condamnation et les prévenus demeurent présumés innocents.

Football de plage : le Liban joue son quart contre le Bahreïn à midi

La Confédération asiatique de football fixe le coup d’envoi à 17 h en Thaïlande, soit midi à Beyrouth. Le Liban a terminé deuxième de son groupe après ses victoires sur l’Afghanistan et le Vietnam. Son dernier match de poule s’est soldé par une défaite 7–2 contre l’Iran, selon la fiche officielle de la rencontre. Le quart de finale se joue à Phang Nga, à la Ban Nam Khem Beach Arena.

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