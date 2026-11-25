Framatome a inauguré au Creusot un atelier de près de 15 000 mètres carrés pour les structures qui maintiennent le combustible dans les réacteurs. Près de 100 millions d’euros ont été investis. La production a commencé en juillet ; les premières livraisons pour les six EPR2 français sont prévues à partir de 2032.

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Framatome a inauguré mardi 24 novembre, au Creusot, un atelier consacré aux pièces qui maintiennent le combustible dans la cuve des réacteurs. Le groupe annonce près de 100 millions d’euros d’investissement. La fabrication a commencé en juillet, mais les premières livraisons pour les EPR2 ne sont attendues qu’à partir de 2032.

Le ministre délégué chargé de l’Industrie, Sébastien Martin, a inauguré le site en Saône-et-Loire. Framatome a acquis puis réaménagé quelque 15 000 mètres carrés de locaux industriels pour y installer des équipements de grande dimension destinés à l’usinage, au soudage et à l’assemblage.

Des pièces qui maintiennent le combustible

Les « internes de cuve » ne sont ni la cuve elle-même ni le combustible. Il s’agit des structures mécaniques qui, à l’intérieur de la cuve, maintiennent et positionnent les assemblages de combustible. Elles peuvent être retirées lors des arrêts pour maintenance. Leur fabrication exige, selon Framatome, l’assemblage de près de 7 600 pièces avec un haut niveau de précision. Le nouvel atelier concentre les moyens nécessaires à la fabrication et à l’assemblage de ces structures.

Fabriquer dès 2026, livrer à partir de 2032

L’atelier a lancé ses premières fabrications en juillet pour le programme français de six réacteurs EPR2. Le calendrier annoncé par Framatome porte sur les composants : 2032 correspond au début prévu de leurs livraisons, et non à la mise en service d’une centrale. L’inauguration marque donc une étape industrielle en amont des chantiers. La production de pièces aussi complexes se prépare plusieurs années avant leur installation sur les sites des futurs réacteurs.

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