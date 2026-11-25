Les prix au Liban ont progressé de 2,04 % entre septembre et octobre, tandis que l’inflation annuelle est passée de 17,53 % à 16,17 %. L’enseignement a augmenté de 8,68 % sur le mois. Le Mont-Liban enregistre la hausse mensuelle la plus élevée parmi les gouvernorats détaillés par l’Administration centrale de la statistique.

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Les prix à la consommation au Liban ont augmenté de 2,04 % entre septembre et octobre 2026, selon l’Administration centrale de la statistique. Sur douze mois, la hausse atteint 16,17 %, contre 17,53 % en septembre. L’inflation annuelle ralentit donc, alors même que les prix ont augmenté plus vite d’un mois sur l’autre.

Les deux chiffres ne comparent pas les mêmes périodes. Les 2,04 % mesurent l’écart entre deux mois successifs ; les 16,17 % comparent le niveau des prix d’octobre 2026 à celui d’octobre 2025. En septembre, la progression mensuelle avait été de 1,35 %. Le passage de 17,53 % à 16,17 % sur un an ne signifie donc pas que les prix ont baissé en octobre. À titre d’illustration, un panier identique à celui de l’indice, valant 1 million de livres un an plus tôt, aurait coûté environ 1,162 million en octobre 2026.

L’enseignement augmente de 8,68 % sur le mois

L’enseignement ressort dans les données d’octobre : son indice progresse de 8,68 % par rapport à septembre. À lui seul, ce chiffre n’indique pas de combien ont augmenté les frais de chaque école ni quel a été l’effet sur le budget de chaque famille. Un ménage qui paie une scolarité et un ménage qui n’en paie pas n’ont pas la même structure de dépenses, même s’ils vivent dans la même ville.

Le Mont-Liban affiche la hausse mensuelle la plus élevée

Parmi les six gouvernorats pour lesquels l’administration donne un taux mensuel, le Mont-Liban enregistre la hausse la plus forte (+2,32 %). Suivent le Nord (+1,92 %), Beyrouth (+1,87 %), la Békaa (+1,71 %), Nabatiyé (+1,68 %) et le Sud (+1,56 %). Ces écarts portent sur la variation des prix, pas sur leur niveau absolu : ils ne permettent pas de dire qu’un même panier est plus cher au Mont-Liban qu’à Beyrouth.

L’administration signale une limite à Nabatiyé : elle n’a pas pu relever la plupart des prix réels et a dû en estimer un grand nombre pour établir l’indice. Le taux publié pour le gouvernorat doit donc être lu avec cette réserve, en particulier lorsqu’on le compare de près à celui du Sud ou de la Békaa.

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