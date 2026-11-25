Ottawa prévoit les premiers versements de la prime Sceau rouge au début de décembre. Cette aide de 5 000 dollars canadiens vise les personnes qui ont terminé un apprentissage et obtenu une certification admissible. Plus de 18 000 demandes ont été reçues, sans que leur approbation soit encore acquise.

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Ottawa prévoit les premiers versements de la prime Sceau rouge au début de décembre. Cette aide de 5 000 dollars canadiens vise les personnes qui ont terminé un apprentissage et obtenu une certification admissible. Plus de 18 000 demandes ont été reçues, sans que leur approbation soit encore acquise.

La ministre de l’Emploi et des Familles, Patty Hajdu, a annoncé le 24 novembre à Gatineau que Service Canada commencerait à communiquer ses décisions dans les prochains jours. Les premiers paiements sont attendus pendant la première semaine de décembre. Cette échéance concerne les dossiers approuvés, pas l’ensemble des personnes qui ont déposé une demande depuis l’ouverture du programme le 16 novembre.

Qui peut demander les 5 000 dollars ?

Pour la première phase, il faut avoir terminé un apprentissage et obtenu, à partir du 1er avril 2025, une certification admissible dans un métier désigné Sceau rouge par la province ou le territoire. Les exigences ne se résument donc ni à une embauche récente ni à l’exercice d’un métier spécialisé. Le programme peut verser une prime pour chaque métier pour lequel les conditions sont remplies, à concurrence de 50 000 dollars canadiens.

Les personnes certifiées entre le 1er avril 2025 et le 15 novembre 2026 peuvent présenter une demande jusqu’au 31 mai 2027. Pour les certifications obtenues à partir du 16 novembre 2026, le délai est de douze mois à compter de la certification. Une fois la demande ouverte, il faut fournir les justificatifs dans les 28 jours civils. Passé ce délai, Service Canada indique qu’il faut recommencer la démarche.

Une autre voie à partir de juillet 2027

Ottawa prévoit d’élargir la prime aux personnes qui obtiennent une certification sur la base de leur expérience professionnelle, sans avoir terminé un programme d’apprentissage. Ces travailleurs pourront déposer un dossier à partir de juillet 2027, y compris si leur certification admissible a été obtenue le 28 avril 2026 ou après. Cette annonce ne leur ouvre pas la procédure de novembre.

Une mesure distincte doit soutenir les apprentis pendant leur formation technique en classe. Le gouvernement prévoit un supplément de 400 dollars canadiens par semaine admissible, en plus de l’assurance-emploi. Le versement doit commencer au printemps 2027 et concerner les semaines de formation admissibles à partir du 3 janvier. Ce supplément s’adresse aux personnes encore en formation, tandis que la prime de 5 000 dollars récompense l’obtention de la certification.

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