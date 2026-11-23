Le 22 novembre, l’ONU a confirmé que des frappes avaient endommagé ses locaux à Khartoum alors que des employés se trouvaient à l’intérieur. Elle n’a pas donné de bilan pour le bâtiment ni attribué les frappes. Ces réserves illustrent une distinction essentielle dans la documentation du conflit soudanais : confirmer un fait, en établir les conséquences et désigner un responsable sont trois travaux différents.

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Le 22 novembre, l’ONU a confirmé que des frappes avaient endommagé ses locaux à Khartoum alors que des employés se trouvaient à l’intérieur. Elle n’a pas donné de bilan pour le bâtiment ni attribué les frappes. Ces réserves illustrent une distinction essentielle dans la documentation du conflit soudanais : confirmer un fait, en établir les conséquences et désigner un responsable sont trois travaux différents.

Un communiqué d’urgence n’est pas un rapport d’enquête

La coordinatrice humanitaire Denise Brown a rendu publics les éléments dont son bureau disposait : un bâtiment endommagé dans un quartier résidentiel et des collègues à l’intérieur au moment des frappes. Elle a rappelé que le droit international humanitaire protège les civils et les personnes et biens affectés aux secours. Son communiqué ne présente pas de conclusion sur la responsabilité ou le caractère délibéré d’une attaque contre ce bâtiment.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme mène, lui, un travail de suivi sur des mois. Dans une étude distincte de juin 2026 sur les violences sexuelles liées au conflit, son bureau au Soudan explique avoir mené des missions sur le terrain à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ainsi qu’un suivi à distance. Il s’appuie sur des entretiens avec des victimes, des témoins et des intervenants. Cela décrit le protocole de cette étude, pas la manière dont les dégâts du 22 novembre ont été constatés.

Protéger les témoins peut imposer de ne pas tout publier

L’étude de juin donne un exemple concret. Lorsque moins de dix incidents sont documentés, le bureau omet les références géographiques détaillées et certains croisements susceptibles de permettre une identification, notamment la combinaison du lieu et du profil de l’auteur présumé. Un rapport public ne reproduit donc pas nécessairement tous les renseignements détenus par l’organisation. Ce choix protège les personnes qui ont fourni des informations ; il ne transforme pas les éléments non publiés en preuves que le lecteur pourrait vérifier.

Une autre instance, la mission internationale indépendante d’établissement des faits pour le Soudan, a expliqué dès juin 2024 qu’elle avait mené environ 80 entretiens avec des victimes et des témoins, alors qu’elle n’avait pas encore eu d’accès physique au pays. Elle avait notamment recueilli des informations lors de visites au Kenya. Cet exemple montre ce que des entretiens hors du territoire peuvent apporter. Il ne signifie pas que les enquêteurs peuvent voir tous les sites ou documenter chaque incident.

Un bilan vérifié n’est pas un bilan complet

Le rapport semestriel présenté le 17 novembre portait sur janvier à juin 2026. Lors de la présentation, le Haut-Commissariat a communiqué séparément un décompte prolongé jusqu’à fin octobre. Il a précisé que les chiffres portaient sur les morts qu’il avait pu confirmer et que le bilan réel était probablement plus lourd. Ces données n’incluent pas l’incident du 22 novembre.

Il faut donc lire une déclaration en tenant compte de son auteur, de sa période et de ce qu’elle établit. La coordinatrice signale ici des dommages à des locaux de secours ; les rapports de suivi documentent des victimes ou des violations sur un périmètre défini. Aucun de ces documents ne vaut, à lui seul, jugement sur une responsabilité individuelle.

Archive : le Nil à Khartoum, janvier 2024. L’image ne montre ni les locaux de l’ONU ni les dommages du 22 novembre 2026. سندس ادريس / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Composition Libnanews.

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