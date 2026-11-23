Le Tadjikistan a notifié à l’ONU son retrait du Statut de Rome le 20 novembre. Il ne prendra effet qu’en novembre 2027. L’Union européenne et la présidence de l’Assemblée des États parties ont réagi lundi, en rappelant que le retrait n’efface pas les obligations antérieures du pays envers la Cour.

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Le Tadjikistan a notifié le 20 novembre aux Nations unies son retrait du Statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI). Selon l’avis du dépositaire, cette décision ne prendra effet que le 20 novembre 2027. L’Union européenne et la présidence de l’Assemblée des États parties ont appelé lundi 23 novembre Douchanbé à revenir sur sa décision ou à maintenir son engagement au sein de l’institution.

La notification ne met pas fin à l’adhésion

Le secrétaire général des Nations unies a enregistré la notification en sa qualité de dépositaire du traité. L’article 127 fixe un délai d’un an à compter de la réception, sauf si la notification prévoit une date plus tardive. Le Tadjikistan demeure donc un État partie jusqu’à la prise d’effet du retrait.

Le même article précise que le retrait n’efface pas les obligations nées pendant l’adhésion, y compris les obligations financières déjà accumulées. Il n’affecte pas non plus la coopération due dans le cadre d’enquêtes ou de procédures pénales engagées avant sa prise d’effet. La Cour conserve la possibilité d’examiner les questions dont elle était déjà saisie à cette date.

Bruxelles demande à Douchanbé de revenir sur sa décision

Au nom de l’Union européenne, la haute représentante a demandé au Tadjikistan de reconsidérer sa décision. Le texte publié lundi par le Conseil de l’UE cite six autres pays ayant engagé un retrait en 2026 : le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, le Venezuela et Nauru. Ces notifications ne signifient pas que leur sortie a déjà pris effet.

La présidence de l’Assemblée des États parties, qui réunit les pays membres du Statut, a elle aussi regretté la démarche. Elle a invité Douchanbé à faire valoir ses préoccupations au sein de l’Assemblée plutôt qu’à quitter le cadre du traité.

Un différend antérieur sur la coopération avec la Cour

En mars 2026, dans le dossier sur la situation en Ukraine, une chambre préliminaire de la CPI a constaté que le Tadjikistan n’avait pas donné suite à une demande d’arrestation et de remise de Vladimir Poutine lors de son passage sur le territoire tadjik. La présidence de la Cour a transmis ce constat à l’Assemblée en mai. Ni l’avis de dépôt de l’ONU ni les déclarations publiées lundi n’établissent que ce différend a motivé la décision de retrait.

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