La campagne chinoise annoncée le 30 septembre 2026 vise les fausses identités dans les vidéos courtes. Les conseils du FBI et de Cybermalveillance aident à distinguer une image synthétique, un vendeur et une transaction vérifiable, sans présumer de victimes au Liban.

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En Chine, une campagne vise les fausses identités

L’Administration chinoise du cyberespace a annoncé, le 30 septembre 2026, une campagne de deux mois contre les fausses identités dans les vidéos courtes. Son périmètre dépasse les seuls avatars. Il inclut les personnes qui simulent la pauvreté, une maladie ou une qualification professionnelle, ainsi que les fausses recommandations de personnalités produites avec l’IA.

L’autorité demande aux plateformes de contrôler les comptes et la diffusion de ces contenus. Elle précise qu’une étiquette « généré par IA » ou « fiction » ne dispense pas du respect des autres obligations. Elle vise aussi la production en série et la distribution par plusieurs comptes. Ce sont des mesures annoncées, pas la preuve que tous les contenus concernés ont disparu.

Cette distinction est essentielle pour l’utilisateur : savoir qu’un visage est artificiel ne dit pas qui encaisse l’argent, si le produit sera livré ou si la détresse racontée existe. L’identification du vendeur reste une question séparée de l’identification de l’image.

La vidéo ne suffit pas à authentifier un interlocuteur

Le problème ne se limite pas à un format chinois. Dans une alerte du 3 décembre 2024, le FBI décrit l’utilisation de textes, photos, voix et vidéos synthétiques dans des fraudes financières. Il cite les faux profils sentimentaux, les appels imitant un proche en difficulté et les images destinées à solliciter des dons pour de fausses organisations caritatives.

L’agence souligne aussi que des vidéos peuvent servir à « prouver » qu’un contact en ligne est réel. Elle recommande de vérifier l’identité par un autre canal, par exemple en rappelant un organisme à un numéro recherché indépendamment. Pour les proches, un mot convenu peut compléter cette vérification. Ces conseils ne signifient pas que toute vidéo artificielle est illégale : l’alerte distingue explicitement le contenu synthétique de son utilisation frauduleuse.

Vérifier la transaction, pas seulement le visage

Les recommandations françaises de Cybermalveillance, actualisées le 5 octobre 2026 pour les ventes entre particuliers, offrent une méthode concrète. Avant de payer, il faut examiner l’historique du vendeur, les conditions de livraison, les modalités de paiement et les recours proposés par la plateforme. Une invitation rapide à poursuivre sur une messagerie extérieure mérite une vigilance particulière.

Le dispositif conseille aussi de vérifier directement les preuves de paiement ou d’expédition auprès des services concernés. Un message qui ressemble à celui d’un transporteur ou d’un prestataire de paiement n’est pas une confirmation indépendante. De même, l’existence d’un système de paiement intégré ne garantit pas automatiquement chaque achat : ses conditions de protection doivent être lues.

Dans une vidéo fondée sur la compassion, trois vérifications restent donc distinctes : l’histoire est-elle établie, qui vend réellement, et que reçoit l’acheteur ? Un produit peut être livré sans que le récit soit vrai. Inversement, une histoire émouvante ne prouve ni l’identité du vendeur ni la destination de l’argent. Séparer ces questions évite de demander à une image, aussi convaincante soit-elle, de certifier une transaction entière.

Illustration : ordinateur portable affichant du code, archive Libnanews de date non établie. Aucun avatar cité, vendeur ou victime ne figure sur cette photographie. Crédit : Pixabay/Free-Photos.

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