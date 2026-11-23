Le projet de Camila Nebbia au Jazzfest Berlin 2026 relie musique, films et mémoires de son arrière-grand-père parti du Liban pour l’Argentine.

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Camila Nebbia, saxophoniste et compositrice argentine installée à Berlin, a placé une histoire familiale libanaise au centre d’un projet pour grand ensemble. Inscrit au programme du Jazzfest Berlin du 30 octobre 2026, celui-ci part des mémoires inédites de son arrière-grand-père Abraham Breide, qui avait quitté le Liban pour l’Argentine. Il ne s’agit donc pas d’une annonce de concert à venir, mais d’un éclairage sur cette démarche artistique.

Une mémoire familiale, plusieurs langages

La présentation du festival rapproche ce départ ancien du parcours migratoire de Nebbia vers l’Europe. La musique dialogue avec des images de famille tournées en 8 et 16 mm, ainsi qu’avec des films qu’elle a peints et travaillés à l’acide. Andro Manzoni participe à la dimension visuelle du projet. Le programme annonçait dix musiciens, parmi lesquels Kit Downes, Lesley Mok et Ludwig Wandinger.

Le lien libanais repose ici sur un récit transmis dans la famille, non sur une prétention à représenter toute la diaspora. Les documents de présentation ne permettent pas de préciser le village d’origine de Breide ni la date de son départ. Ils ne constituent pas davantage un compte rendu de la représentation.

Du saxophone au cinéma

Née à Buenos Aires, Nebbia présente une pratique qui dépasse le seul instrument : improvisation, composition, arts visuels et programmation s’y côtoient. Son parcours de formation associe le saxophone classique au conservatoire Astor Piazzolla, le jazz au conservatoire Manuel de Falla et le cinéma à l’Universidad del Cine. Ce dernier volet donne un contexte concret à la place des pellicules dans son travail.

Son activité passe aussi par la création d’espaces collectifs. Elle est associée à Guillotina à Buenos Aires et à Disfigured Rivers à Berlin, deux plateformes de concerts, et a cofondé le label Lilaila avec Maria Grand et Marta Sánchez. Ces initiatives situent son projet familial dans une pratique continue de collaboration, plutôt que dans un simple hommage isolé.

Un projet inscrit dans le dialogue berlinois

Dans son communiqué du 10 septembre 2026, le Jazzfest présentait Nebbia parmi les artistes établies à Berlin dont les parcours relient plusieurs continents et langages musicaux. L’édition, organisée du 29 octobre au 1er novembre, réunissait dans son programme vingt-quatre formations et plusieurs créations mondiales. La mémoire de Breide trouvait ainsi place dans un festival explicitement consacré aux circulations artistiques et aux questions d’appartenance.

Illustration : détail d’un saxophone photographié en 2022. Cette image générique ne représente ni Camila Nebbia, ni son instrument, ni le concert berlinois. Photo : Caique Araujo / Pexels.

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