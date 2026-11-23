Vår Energi a conclu un accord pour reprendre les activités norvégiennes de ConocoPhillips et une participation dans un terminal pétrolier britannique. Les groupes évaluent l’opération à 4,425 milliards de dollars, mais le versement net attendu est nettement moindre. La cession reste soumise aux autorisations, pour une clôture espérée début 2027.

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Vår Energi a annoncé lundi 23 novembre un accord pour reprendre les activités norvégiennes de ConocoPhillips et une participation dans un terminal pétrolier britannique. La valeur de référence atteint 4,425 milliards de dollars, mais les deux groupes estiment à environ 2,5 milliards le montant net en numéraire à la clôture. La réalisation dépend notamment d’un feu vert du ministère norvégien de l’Énergie.

Ce que Vår Energi reprend en mer du Nord

Le périmètre couvre deux sociétés de ConocoPhillips : sa filiale norvégienne et celle qui détient sa participation dans le terminal de Teesside, au Royaume-Uni. Au cœur du portefeuille norvégien se trouve Ekofisk, encore exploité par ConocoPhillips selon la Direction norvégienne des activités offshore. La production d’essai de ce gisement a commencé en 1971 et l’exploitation régulière en 1972.

Vår Energi prendrait le rôle d’opérateur dans le grand ensemble d’Ekofisk, et non la propriété exclusive des champs concernés. Le portefeuille comprend des participations dans treize champs en production, selon l’acquéreur. ConocoPhillips chiffre à environ 120 000 barils équivalent pétrole par jour la production de ses activités norvégiennes en 2025. Ce chiffre décrit l’activité cédée : il ne correspond pas à une hausse de production annoncée pour le marché européen.

Au Royaume-Uni, l’opération porte sur la participation de 40,25 % de ConocoPhillips dans le terminal pétrolier de Teesside et sur son rôle d’opérateur. Le changement porte ainsi sur des droits dans les gisements et sur l’exploitation d’installations qui servent déjà à évacuer et à réceptionner le pétrole. Le vendeur précise que la transaction inclut aussi les obligations de démantèlement associées aux actifs cédés.

Pourquoi 4,425 milliards ne seront pas versés à la clôture

Le chiffre de 4,425 milliards est la valeur retenue pour l’accord au 1er janvier 2026, sa date de référence économique. Elle sert au calcul du prix et ne signifie pas que le transfert de propriété a déjà eu lieu. ConocoPhillips estime les ajustements convenus à environ 500 millions de dollars, ramenant le total attendu à quelque 3,9 milliards.

Ce dernier montant inclut environ 1,4 milliard de dollars d’impôts liés à l’exercice 2026, à payer au premier semestre de 2027. Le vendeur attend donc quelque 2,5 milliards de dollars de produit net en numéraire. L’acquéreur donne le même ordre de grandeur pour le versement à la clôture, après prise en compte notamment des flux générés par l’activité cédée depuis la date de référence et des ajustements usuels. Ces évaluations restent provisoires jusqu’à la réalisation de l’opération.

Une nouvelle taille qui dépend de deux opérations

Vår Energi rattache à la cession un objectif de production supérieur à 500 000 barils équivalent pétrole par jour au milieu des années 2030. Il s’agit d’un objectif du groupe, et non d’un engagement de production pour le seul portefeuille de ConocoPhillips. Les comparaisons de taille que présente l’acquéreur intègrent également son rapprochement, annoncé séparément, avec BlueNord.

Les deux groupes visent la fin du premier trimestre 2027 pour réaliser la cession. L’accord modifie dès à présent leurs projets d’investissement et de cession, mais ne change ni l’opérateur enregistré d’Ekofisk ni les volumes effectivement livrés. La prochaine étape est l’obtention des autorisations réglementaires et gouvernementales.

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