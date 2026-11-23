TotalEnergies a signé un nouvel accord avec Continental Resources dans le gaz naturel américain. Le groupe en attend un supplément de production nette de 150 millions de pieds cubes standard par jour d’ici à 2032. Il ne précise ni le prix de l’opération ni la part acquise dans les actifs.

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TotalEnergies a annoncé lundi 23 novembre un nouvel accord avec Continental Resources pour prendre des participations dans des actifs américains de production de gaz naturel. Le groupe français estime que l’opération ajouterait environ 150 millions de pieds cubes standard par jour à sa production nette aux États-Unis d’ici à 2032. Ce chiffre est une projection, pas un volume livré aujourd’hui.

Un nouvel accord distinct de celui de 2025

Continental Resources est le partenaire américain et un opérateur de la région, selon TotalEnergies. Le nouveau communiqué ne précise pas le prix de l’opération, le pourcentage des participations ni les actifs concernés dans le détail. Il ne présente pas l’accord comme un transfert de la conduite des opérations à TotalEnergies.

Les groupes avaient déjà annoncé en septembre 2025 un accord sur une participation de 49 % dans des actifs du bassin d’Anadarko, en Oklahoma, détenus et exploités par Continental. Ce pourcentage renvoie au contrat de 2025. Rien dans l’annonce du lundi ne permet de l’appliquer à la nouvelle transaction. Le groupe français exploite par ailleurs des actifs dans le Barnett, qu’il inclut dans sa projection pour les États-Unis.

La production nette et les exportations de GNL mesurent deux choses différentes

TotalEnergies vise environ 850 millions de pieds cubes standard par jour de production gazière nette aux États-Unis à partir de 2032. Les 150 millions attendus de l’accord font partie de cette projection totale ; ils ne s’y ajoutent pas une deuxième fois. La production nette désigne ici la part imputée au groupe dans ses actifs, pas la production brute de tous les sites concernés.

Le groupe inscrit cet accord dans une stratégie qui relie l’extraction du gaz à la vente de gaz naturel liquéfié. L’administration américaine de l’énergie distingue ces étapes : avant de pouvoir être exporté sous forme liquide, le gaz doit passer par des installations de liquéfaction. L’annonce ne crée pas de capacité de liquéfaction et n’attribue aucun volume futur de ce contrat à une destination. Elle ne permet donc pas d’annoncer des livraisons supplémentaires à l’Europe ni une baisse du prix du gaz pour les ménages.

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