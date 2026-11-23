Deux écrits, de 1971 et 2012, éclairent la façon dont Georges Khodr pensait la rencontre des religions et la décision publique au Liban.

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Que peut-on partager avec des voisins dont on ne partage pas la foi ? Les écrits de Georges Khodr posent la question à deux endroits différents. Dans une intervention théologique, il interroge ce qu’un chrétien peut reconnaître dans d’autres traditions. Dans un texte sur la citoyenneté, il demande ce que des personnes de confessions différentes peuvent décider ensemble. Les deux démarches partent du désaccord, sans faire de lui un obstacle à une vie commune.

En 1971, lire les autres traditions sans effacer les différences

À Addis-Abeba, devant le comité central du Conseil œcuménique des Églises, le métropolite du Mont-Liban parle de l’action de l’Esprit au-delà des frontières visibles de l’Église. Son intervention ne met pas toutes les croyances sur le même plan. Elle propose une lecture explicitement chrétienne : pour Khodr, on peut reconnaître chez d’autres des signes de la présence du Christ sans leur demander d’adopter d’abord le langage de l’Église. La rencontre ne suppose donc pas qu’une tradition devienne la copie d’une autre.

Dans les institutions, écrire la loi ensemble

Le 11 février 2012, dans un texte consacré aux religions, aux confessions et à la laïcité, Khodr déplace la question. Un croyant peut obéir, en conscience, à des exigences spirituelles ; comme citoyen, il participe à égalité à l’élaboration des lois avec les autres. Le nombre des fidèles d’une confession ne suffit pas, dans son argument, à légitimer l’imposition de ses règles à tous. Il ne s’agit plus d’une lecture théologique de la foi d’autrui, mais des conditions d’une décision publique commune.

De l’enseignement aux textes publics

Ancien enseignant de théologie pastorale et d’islamologie à l’Institut Saint-Jean-Damascène de Balamand, Khodr a porté ces questions dans plusieurs cadres, de l’enseignement à l’écriture publique. Le volume Chrétien dans une société plurielle, établi par Olga Lossky et publié aux Éditions du Cerf en 2025, offre un point d’entrée en français. Lire côte à côte les deux textes permet de distinguer ce que Khodr tient de sa tradition de ce qu’il demande à des citoyens qui ne la partagent pas : ne pas croire de la même manière, mais décider sur un pied d’égalité.

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