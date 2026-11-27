Jean-Baptiste Brenet traduit le Grand Commentaire d’Averroès sur le traité De l’âme d’Aristote. Le texte intégral est conservé en latin médiéval, et non dans son arabe d’origine.

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Jean-Baptiste Brenet traduit le Grand Commentaire d’Averroès sur le traité De l’âme d’Aristote. Le texte intégral est conservé en latin médiéval, et non dans son arabe d’origine.

Ce n’est ni toute l’œuvre d’Averroès ni une nouvelle traduction du texte grec d’Aristote. Les éditions Verdier publient la première traduction française intégrale du Grand commentaire du traité De l’âme d’Aristote, écrit par le philosophe andalou Ibn Rushd, connu en français sous le nom d’Averroès. Jean-Baptiste Brenet, spécialiste de la philosophie arabe à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en signe aussi l’introduction, les notes et la bibliographie. Le volume de 762 pages est paru le 29 octobre, au prix annoncé de 42 euros en France.

Pourquoi le traducteur est parti du latin

Averroès a rédigé l’ouvrage en arabe au XIIe siècle. Mais le texte ne subsiste intégralement que dans une traduction latine médiévale, due à Michel Scot. Quand il traduit vers le français, Brenet doit donc distinguer la formulation latine, le vocabulaire philosophique arabe qui l’a précédée et les passages d’Aristote qu’Averroès commente. Lire le texte intégral en français ne revient pas à lire un original arabe miraculeusement retrouvé.

Des extraits existaient déjà en français. En 1998, Alain de Libera avait notamment traduit des passages du livre III dans L’Intelligence et la Pensée. L’édition Verdier permet de replacer ces passages célèbres dans un examen plus large des facultés du vivant, de la perception à la pensée. Elle se distingue aussi de l’édition du Compendium et du Commentaire moyen chez Gallimard : ce sont d’autres ouvrages d’Averroès sur le même traité.

Une lecture d’Aristote qui ouvre un désaccord

Pour Aristote, le mot âme désigne le principe qui fait d’un corps un vivant. Le commentaire ne se limite donc pas au destin de l’âme après la mort. Il examine les facultés qui permettent à un vivant de se nourrir, de sentir et, dans le cas de l’être humain, de penser.

La discussion devient particulièrement vive quand Averroès soutient que l’intellect est unique pour l’espèce humaine et distinct des corps. Si l’intellect est commun, comment expliquer que c’est bien tel individu qui comprend une idée ? C’est notamment sur ce point que Thomas d’Aquin s’opposera à la lecture averroïste. Le volume français donne accès à l’argumentation qui mène à cette thèse, et non plus seulement à sa formulation la plus connue.

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