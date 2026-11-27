La tempête de Thanksgiving a déposé jusqu’à 38 centimètres de neige dans l’est du Missouri. Dans le sud-est de l’État, environ 10 000 foyers ont été privés d’électricité au plus fort de l’épisode. Vendredi, l’accalmie gagne l’est des États-Unis, mais des averses persistent près des Grands Lacs avant le week-end.

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La tempête de Thanksgiving a déposé jusqu’à 38 centimètres de neige dans l’est du Missouri. Dans le sud-est de l’État, environ 10 000 foyers ont été privés d’électricité au plus fort de l’épisode. Vendredi, l’accalmie gagne l’est des États-Unis, mais des averses persistent près des Grands Lacs avant le week-end.

La même tempête a apporté de fortes chutes de neige au Missouri et des pluies accompagnées de vents violents sur la côte atlantique des États-Unis. Le vendredi 27 novembre, le Weather Prediction Center, le centre fédéral de prévision, annonçait une amélioration progressive dans l’est du pays. Le bilan de l’épisode commençait à se préciser dans le Midwest : le service météorologique de Paducah recensait environ 10 000 foyers privés d’électricité au plus fort de la tempête dans le sud-est du Missouri.

Jusqu’à 28 centimètres estimés à Perryville

Le Weather Prediction Center fait état de cumuls compris entre 25 et 38 centimètres dans certaines parties de l’est du Missouri et du sud-ouest de l’Illinois. Plus au sud, le bureau de Paducah a relevé une bande de neige marquée dans six comtés du Missouri, dont Perry, Bollinger et Cape Girardeau. À Perryville, le relevé préliminaire comprend une mesure de 10,4 pouces, soit environ 26 centimètres, et une estimation distincte de 11 pouces, soit près de 28 centimètres. Le maximum de 38 centimètres du bilan régional ne correspond donc pas à la mesure de Perryville.

Les chutes ont commencé mercredi 25 novembre et se sont poursuivies jeudi, jour de Thanksgiving. Le passage à la pluie a été signalé à Perryville après l’accumulation matinale. Dans l’extrême sud-ouest de l’Illinois et du Kentucky, le centre de Paducah a recensé jusqu’à cinq centimètres seulement dans sa zone de suivi. Ces écarts expliquent pourquoi l’expérience des automobilistes a pu varier fortement d’un trajet à l’autre. Le chiffre de 10 000 foyers correspond au pic de la panne dans le sud-est du Missouri, pas au nombre de clients encore privés de courant vendredi.

Des travaux suspendus autour de Saint-Louis

Le département des Transports du Missouri a annoncé la suspension de la plupart des chantiers sur les autoroutes et les routes de l’État autour de Saint-Louis jusqu’au dimanche 29 novembre. Le dispositif, décidé pour faciliter les déplacements du week-end, laisse en place les restrictions imposées par des barrières permanentes et permet les interventions d’urgence. Le service avait aussi annoncé des rotations de douze heures pour les équipes de traitement des chaussées pendant l’épisode.

Dans le relevé routier de vendredi matin, plusieurs tronçons dans le comté de Saint-Louis, dont des portions de l’US 67 et de la Missouri Route 100, étaient déjà signalés dégagés. Ces indications étaient horodatées et propres à chaque tronçon. Les chantiers ordinaires doivent reprendre lundi 30 novembre à 6 h, heure locale, selon le calendrier de l’administration routière.

Sur les Grands Lacs, des averses plus localisées

Dans l’État de New York, le service météorologique de Buffalo prévoyait que les pluies étendues du vendredi céderaient la place à des averses plus localisées à l’est des lacs Érié et Ontario, de la nuit de vendredi à celle de samedi. Le bulletin annonçait surtout de la pluie, avec quelques flocons possibles sur les hauteurs, sans accumulation notable attendue dans ces secteurs. Une nouvelle perturbation, distincte de celle de Thanksgiving, devait ramener les pluies dans la région de Buffalo en fin de journée dimanche.

À New York, le report annoncé avant la tempête reste en vigueur : le défilé de Macy’s est prévu samedi 28 novembre à 8 h 30, heure locale. Le nouvel avis de la Ville fixe certaines fermetures de rues dès le vendredi, notamment sur Central Park West. Les avis routiers et les horaires des transports pour le défilé relèvent de ce nouveau programme, et non du calendrier initial du jeudi.

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