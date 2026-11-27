Écoute en classe, accompagnement ciblé et orientation vers les soins répondent à des besoins différents. Les chiffres de l’UNICEF montrent ce qu’ils couvrent, et ce qu’ils ne mesurent pas.

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Dans une école qui reçoit des enfants touchés par les bombardements ou les déplacements, l’enseignant peut constater qu’un élève ne dort plus, s’isole ou décroche. Il ne peut pas en déduire seul un diagnostic. Quand ces difficultés se prolongent, entravent la vie quotidienne ou s’accompagnent d’un risque de violence, la question est de savoir à qui transmettre la situation et comment éviter que le suivi s’arrête lors d’un nouveau déplacement.

L’école observe et oriente, le service spécialisé évalue

L’Organisation mondiale de la santé distingue le soutien apporté à l’ensemble des élèves des interventions qui nécessitent un personnel formé et, pour certaines situations, des services de santé mentale spécialisés. À l’école, des activités collectives et un cadre prévisible peuvent aider à renouer avec les cours. Elles ne permettent pas d’identifier à elles seules les enfants qui ont besoin d’une évaluation.

Une école peut consigner les changements observés et leur durée, sans demander à l’enfant de raconter son histoire devant la classe. Elle doit distinguer une difficulté qui nécessite un accompagnement éducatif, un besoin de soins et une inquiétude pour la sécurité de l’enfant. L’information doit rester limitée aux personnes chargées du soutien ou de la protection. Un dessin ou une confidence n’a pas vocation à être publié ni à entrer dans un dossier partagé au-delà de ces personnes.

Quels relais existent au Liban ?

L’UNRWA décrit dans son réseau des conseillers scolaires, un dispositif d’orientation pour les besoins éducatifs particuliers et, pour les cas de protection, le recours à ses travailleurs sociaux. Il s’agit d’un dispositif propre à ses établissements. Ce modèle ne permet pas de présumer qu’une école publique dispose d’un conseiller sur place.

Entre janvier et septembre 2026, l’UNICEF a comptabilisé 48 778 enfants, adolescents et personnes qui s’occupent d’eux ayant bénéficié d’un soutien psychosocial communautaire au Liban. Il indique séparément que 4 244 enfants ont reçu un soutien ciblé. Ces deux nombres mesurent des types d’accompagnement différents, pas la prévalence des troubles ni le nombre de consultations spécialisées effectivement obtenues à partir des écoles. L’organisation signale aussi que des déplacements successifs ont parfois interrompu la prise en charge.

Le point à vérifier, établissement par établissement, reste le passage entre l’orientation et le rendez-vous : qui reçoit la demande, si le service accepte de nouveaux dossiers, le délai et la façon de reprendre le suivi si la famille doit changer de commune. Les bilans nationaux publiés ne donnent pas ces délais école par école.

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