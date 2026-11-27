Dans le thriller d’Alexandre Smia, un président français et son ministre de la Défense affrontent un ultimatum russe. Le huis clos montre comment la crise réduit le temps de décider.

7

Lire l'article Stop

Dans le thriller d’Alexandre Smia, un président français et son ministre de la Défense affrontent un ultimatum russe. Le huis clos montre comment la crise réduit le temps de décider.

Dans Jupiter, Denis Ménochet incarne Paul Archambault, un président français qui vient d’être élu. Après un attentat visant son homologue russe, Moscou accuse l’Ukraine et brandit la menace nucléaire. Le chef de l’État français descend au poste de commandement de l’Élysée, où son ministre de la Défense, joué par Reda Kateb, et ses conseillers civils et militaires doivent évaluer la riposte possible. Le long métrage de 87 minutes, présenté en septembre à la Mostra de Venise, est sorti en France le 18 novembre.

Le point de vue de ceux qui doivent décider

Alexandre Smia explique, dans la présentation officielle du festival, avoir recherché le réalisme avec son coscénariste Thomas Finkielkraut. Le film part d’un lieu de pouvoir réel, mais la crise et les personnages sont fictifs. Son dispositif consiste à rapprocher le spectateur d’une décision dont il ne voit ni toutes les causes ni toutes les conséquences. L’action n’est pas suspendue parce que les personnages ignorent la gravité de la menace ; elle l’est parce qu’ils doivent décider avant de pouvoir vérifier toutes les informations qui leur parviennent.

Le président de Ménochet et le ministre de Kateb ne remplissent pas la même fonction dramatique. Le premier doit répondre d’un choix qu’il ne peut pas déléguer. Le second participe à la délibération et aux arbitrages entre la lecture militaire d’une menace et ses conséquences politiques. La tension vient de cette différence de responsabilités, et pas seulement de l’imminence d’une frappe.

Ce que le huis clos laisse hors champ

En se plaçant du côté français, le film donne une forme concrète à la solitude du décideur. Il réduit aussi ce que le spectateur peut saisir du calcul de Moscou et de l’expérience de la population menacée. C’est la force et la limite du dispositif : il rend les échanges entre responsables visibles, tout en cantonnant les personnes qui subiraient la décision à la périphérie du récit. Le décor inspiré de l’Élysée ne transforme donc pas le film en reconstitution d’une crise réelle.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews