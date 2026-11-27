Le commandement militaire américain affirme avoir immobilisé le vraquier Pacific Archer jeudi 26 novembre dans le golfe d’Oman. Selon lui, le navire sous pavillon des Palaos avait quitté Bandar Abbas malgré le blocus américain. Le commandement indique que l’équipage civil n’a pas été blessé. L’état du navire reste à confirmer.

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Le commandement militaire américain affirme avoir immobilisé le vraquier Pacific Archer jeudi 26 novembre dans le golfe d’Oman. Selon lui, le navire sous pavillon des Palaos avait quitté Bandar Abbas malgré le blocus américain. Le commandement indique que l’équipage civil n’a pas été blessé. L’état du navire reste à confirmer.

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) a annoncé vendredi 27 novembre avoir immobilisé la veille le Pacific Archer, un navire marchand sous pavillon des Palaos. Selon son communiqué, le vraquier avait quitté le port iranien de Bandar Abbas et poursuivi sa route malgré plusieurs avertissements américains. Le commandement attribue l’immobilisation à une frappe américaine dans le golfe d’Oman.

Le CENTCOM indique que l’équipage civil n’a pas été blessé. Il n’a donné ni le nombre de marins à bord, ni la nature de la cargaison, ni d’information sur une éventuelle opération d’assistance. L’étendue des dégâts et le sort du navire après la frappe n’ont pas été confirmés de manière indépendante.

Le blocus des ports iraniens se poursuit

Le commandement américain dit avoir dérouté 158 navires marchands et en avoir immobilisé six qui, d’après lui, ont refusé d’obtempérer. Ces chiffres proviennent du bilan américain de l’opération. Ils ne décrivent pas l’ensemble du trafic maritime dans la région. Le 7 novembre, le CENTCOM avait déjà annoncé une intervention contre le cargo Huda dans le golfe d’Oman.

La levée du blocus figure parmi les conditions avancées par Téhéran pour reprendre des négociations avec les États-Unis. L’annonce américaine sur le Pacific Archer ne fait état d’aucun changement dans l’application du blocus. Elle ne suffit pas non plus à établir que le navire transportait du pétrole : il s’agit d’un vraquier, et le communiqué ne précise pas ce qu’il transportait.

Les perturbations dépassent le seul golfe d’Oman

Dans son bilan annuel publié le 26 novembre, ONU Commerce et développement prévoit une stagnation du volume du commerce maritime mondial en 2026, après une hausse de 1,9 % en 2025. L’organisme attribue ce ralentissement à plusieurs perturbations simultanées, notamment dans le détroit d’Ormuz, en mer Rouge, en mer Noire et au canal de Panama. Il relève des trajets plus longs, des coûts de carburant plus élevés et davantage d’incertitude pour les transporteurs. Il s’agit d’une projection annuelle, pas d’une estimation de l’effet de la frappe contre le Pacific Archer.

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