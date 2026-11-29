La Cour suprême irakienne distingue le contrôle fédéral des recettes et la gestion coordonnée des douanes. Le budget 2027 et les transferts au Kurdistan restent à négocier.

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La Cour suprême fédérale irakienne a précisé le 25 novembre les pouvoirs de Bagdad sur les frontières, les recettes douanières et les hydrocarbures du Kurdistan. Elle confirme le contrôle fédéral des frontières et des comptes publics, tout en maintenant le principe d’une gestion coordonnée des douanes et d’une administration partagée du pétrole. Le gouvernement régional conteste les mesures du premier ministre et réclame un accord sur le budget de 2027.

Les recettes des postes-frontières relèvent du Trésor fédéral

Dans sa décision interprétative no 268, rendue à la demande du premier ministre Ali al-Zaïdi, la Cour a distingué la sécurité des frontières internationales, compétence exclusive du pouvoir fédéral, de la gestion des douanes, qui doit être coordonnée avec les autorités régionales. Cette distinction vaut également pour les postes situés sur le territoire administré par le Kurdistan irakien. Les deux fonctions ne donnent pas les mêmes pouvoirs : superviser un poste-frontière n’élimine pas la participation régionale à son administration douanière.

Bagdad peut fixer un tarif douanier uniforme et créer un système informatique national relié aux administrations fédérales. La Cour lui reconnaît aussi le pouvoir de superviser les recettes publiques non pétrolières, de vérifier les comptes et de faire verser les sommes au Trésor conformément aux lois en vigueur. Elle rappelle toutefois l’article 114 de la Constitution, qui impose la coordination dans la gestion des douanes. Le texte pose donc un cadre pour les recettes sans attester qu’un système unique fonctionne déjà dans chaque poste du Kurdistan.

Le pétrole obéit à une autre règle

Pour le pétrole, les articles 111 et 112 posent deux principes distincts : les hydrocarbures appartiennent à l’ensemble de la population irakienne, et le gouvernement fédéral gère la production des champs visés par la Constitution avec les régions et gouvernorats producteurs. La Cour reconnaît au ministère fédéral du Pétrole et aux organismes compétents un pouvoir de supervision et d’audit, de la production à l’exportation. Elle ne présente pas la gestion conjointe prévue par la Constitution comme abolie.

Le circuit d’exportation est un autre volet du différend. Lors des discussions budgétaires de septembre, la délégation du gouvernement régional a elle-même proposé de remettre le pétrole destiné à l’exportation à la société publique irakienne de commercialisation, la SOMO, puis de verser le produit des ventes à la trésorerie fédérale. Cette position ne fixe pas à elle seule les volumes effectivement remis, les modalités de paiement des compagnies ou la part des crédits reversés à la région.

Le budget 2027 reste à négocier

Le 9 novembre, Ali al-Zaïdi et le chef du gouvernement régional Masrour Barzani avaient discuté à Bagdad du budget fédéral et d’une loi sur les hydrocarbures. Après les mesures fédérales annoncées le 24 novembre, le gouvernement régional a dénoncé le lendemain une atteinte à ses compétences constitutionnelles. Il a demandé que la question des territoires disputés soit traitée au titre de l’article 140 de la Constitution et que les différends se règlent par la négociation. La décision interprétative de la Cour a été rendue à la majorité, avec deux voix dissidentes.

Le différend ne se résume donc pas à savoir qui encaisse. Il porte aussi sur la façon de vérifier les versements, sur la compétence pour administrer les opérations et sur la redistribution qui finance les services publics régionaux. La décision du 25 novembre n’arrête ni le montant à transférer à Erbil au titre du budget 2027, ni le calendrier de ces versements.

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