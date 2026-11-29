Moins de la moitié du matériel de collecte des déchets solides fonctionne à Gaza, selon l’ONU. Les batteries au plomb posent un problème à part.

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En novembre, moins de la moitié du matériel utilisé pour ramasser les déchets solides est en état de fonctionner dans la bande de Gaza, selon le bureau humanitaire de l’ONU. Parmi les objets à écarter des ordures ordinaires, les batteries au plomb utilisées pour stocker l’électricité exigent une prise en charge distincte. Les bilans publics renseignent l’état des services municipaux, mais pas les quantités de batteries actuellement collectées ou traitées.

Un problème antérieur à la guerre

Les batteries ne servent pas seulement à faire démarrer des véhicules. Elles permettent aussi de stocker l’énergie des panneaux solaires et d’alimenter des appareils quand le courant manque. Dès avril 2020, la Banque mondiale estimait à environ un demi-million le nombre de batteries de différents types en circulation dans la bande de Gaza, principalement des modèles au plomb, notamment à électrolyte gélifié. Il s’agissait d’un parc en circulation, non d’un stock de déchets. Ce chiffre ne peut pas être transposé à 2026.

La Banque mondiale signalait alors que les restrictions israéliennes empêchaient le transfert de ces batteries hors de l’enclave. Elle recensait une quinzaine de petits ateliers, dont les conditions de travail et de protection de l’environnement étaient insuffisantes. Ce relevé date d’avant la guerre : il ne permet pas de savoir quels ateliers fonctionnent encore, ni quelle quantité ils pourraient traiter aujourd’hui.

Ramasser les ordures et traiter le plomb sont deux tâches distinctes

Selon le bilan humanitaire du 26 novembre, le manque d’huile moteur, de pièces et de moyens d’entretien immobilise une partie du matériel. Dans la ville de Gaza, le Programme des Nations unies pour le développement a commencé en février à déplacer plus de 400 000 mètres cubes de déchets accumulés au marché Firas afin de rendre le site de nouveau utilisable. L’opération porte sur des déchets solides en général. Elle ne permet pas de déduire combien de batteries ont été retirées ou où elles ont été prises en charge.

L’Organisation mondiale de la santé rappelle que le traitement non contrôlé des batteries au plomb peut contaminer les sols et les poussières. Les enfants sont particulièrement vulnérables à cette exposition, pour laquelle aucun niveau sans effet nocif n’est connu. Cette mise en garde décrit un risque établi, pas une mesure de la contamination actuelle à Gaza.

Ce que finance le programme européen

La Commission européenne a annoncé le 23 septembre un projet de six millions d’euros avec le PNUD pour soutenir la collecte, le transfert des déchets et une expérimentation de recyclage. Son annonce ne désigne pas les batteries au plomb comme cible de ce programme. Elle ne suffit donc pas à établir l’ouverture d’une filière spécialisée.

Les données qui manquent sont précises : le nombre de points pouvant recevoir ces batteries, les quantités effectivement retirées et le lieu de leur traitement. Tant que ces informations ne sont pas rendues publiques, le nombre de camions remis en service ou le volume évacué d’une décharge ne disent pas ce que deviennent les batteries.

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