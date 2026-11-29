À Jounieh, le tarif publié à l’arrivée n’est pas le même en français et en anglais. À Beyrouth et à Chypre, comparer les places exige aussi de vérifier le tirant d’eau.

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Sur la page consacrée aux yachts de passage à Jounieh, l’Automobile et Touring Club du Liban (ATCL) affiche 100 dollars de taxe d’entrée. La version française indique un montant par personne ; la version anglaise, un montant par bateau. Le site ne précise pas laquelle des deux formulations fait foi. Pour quatre personnes à bord, l’écart entre les deux calculs atteint 300 dollars, avant même de compter le prix de l’amarrage.

À Jounieh, la taxe ne se confond pas avec le prix de la place

Les deux versions mentionnent à la sortie 100 dollars par personne et 15 dollars par bateau au titre des formalités douanières. Appliqués à un yacht transportant quatre personnes, les deux libellés conduiraient à 515 ou 815 dollars pour les seuls frais d’entrée et de sortie affichés. Ce calcul illustre l’incohérence de la page : il ne constitue pas un devis ni la confirmation du montant actuellement perçu. Les services à quai et l’amarrage ne sont pas compris.

La capitainerie demande aux yachts une déclaration de la douane du dernier port visité et un mandat lorsque le skipper n’est pas propriétaire. Une facture d’escale devrait distinguer les sommes dues pour formalités, le tarif de la place, les frais fixes d’agence le cas échéant et les services facturés selon la consommation. Sans la durée, les dimensions du bateau et le nombre de personnes, deux montants affichés ne sont pas comparables.

Un yacht de 40 mètres n’entre pas partout où une place de 40 mètres est annoncée

Le tirant d’eau est la distance entre la surface de l’eau et le point immergé le plus bas du bateau. Il faut le comparer à la profondeur disponible sur l’ensemble du trajet, du chenal à la place assignée, pas seulement dans la zone la plus profonde du bassin. La largeur du bateau et la marge sous sa quille comptent également.

Pour Beyrouth, Solidere indiquait dans son rapport annuel 2009 une capacité de 186 unités, de 5 à 65 mètres de longueur. Cette donnée historique ne permet de confirmer ni le nombre de places disponibles aujourd’hui ni leur profondeur. À Chypre, l’opérateur d’Ayia Napa annonce 360 places à flot et des profondeurs de bassin de 3,5 à 7 mètres. Il demande longueur, largeur et tirant d’eau avant de confirmer une place : la profondeur maximale du bassin n’est donc pas une profondeur garantie à chaque emplacement.

Aucun classement des coûts entre les deux pays

Les documents publics ne fournissent pas deux devis établis pour le même yacht, les mêmes dates et les mêmes services au Liban et à Chypre. Ils ne publient pas non plus un décompte des escales que le Liban aurait perdues à cause des prix ou de la profondeur. En revanche, la comparaison fait ressortir deux informations que les ports devraient publier à jour : le tarif d’une escale type, formalités comprises, et le tirant d’eau admissible par secteur d’amarrage.

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