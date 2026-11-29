Après un accès non autorisé à ses systèmes, College Board a suspendu CSS Profile et la création de nouveaux comptes. L’organisme américain, qui administre le SAT, n’a pas annoncé de date de rétablissement.

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College Board, l’organisme américain qui administre le test d’admission universitaire SAT, a suspendu le dépôt de dossiers d’aide financière via CSS Profile et la création de nouveaux comptes après un accès non autorisé à ses systèmes. L’incident a été rendu public vendredi 27 novembre, heure de New York. Dimanche 29, le site de CSS Profile indiquait toujours que le service était indisponible.

Des informations de compte consultées, pas d’accès établi aux notes

College Board indique que des informations de base ont été consultées pour une partie de ses utilisateurs et que, dans certains cas, les auteurs de l’intrusion ont pu lancer des réinitialisations de mots de passe. L’organisme ne donne pas de nombre précis de comptes concernés. Il estime, dans une première évaluation, que des outils d’intelligence artificielle ont été utilisés, sans présenter cette conclusion comme définitive.

À ce stade, College Board dit n’avoir constaté aucun accès non autorisé à ses dépôts de résultats et de contenus d’examens. Cette déclaration distingue les notes des systèmes touchés ; elle ne précise pas quelles données d’aide financière ont éventuellement été consultées. Les titulaires de comptes existants peuvent encore se connecter, mais certaines fonctions restent indisponibles. L’avis ne fait pas état d’une annulation générale des sessions du SAT.

Que faire si une faculté attend un dossier d’aide ?

CSS Profile sert à demander des aides non fédérales auprès des établissements et programmes qui l’utilisent. Certains l’emploient aussi pour les candidatures internationales. Une demande d’admission et un dossier financier peuvent avoir des dates limites différentes. College Board n’a annoncé ni rétablissement du portail ni report général des échéances.

Si l’échéance approche, le service des aides financières de l’établissement peut vérifier la réception d’un dossier déjà envoyé ou indiquer une procédure de remplacement. Il est utile de conserver l’accusé de réception. En cas de notification inattendue de réinitialisation de mot de passe, mieux vaut ouvrir directement son compte depuis le site officiel plutôt que suivre un lien reçu par courriel.

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