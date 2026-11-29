Le tribunal de Karkh, à Bagdad, a condamné sept Français à la perpétuité et deux autres à quinze ans de prison. Ces décisions portent à 35 le nombre de condamnés dans le dossier des ressortissants français transférés du nord-est de la Syrie vers l’Irak en 2025.

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Le tribunal pénal de Karkh, à Bagdad, a condamné sept ressortissants français à la réclusion à perpétuité et deux autres à quinze ans de prison pour appartenance au groupe État islamique (EI). Le Conseil supérieur de la magistrature irakien a annoncé les verdicts dimanche 29 novembre 2026. Selon le communiqué, les avocats de la défense et des représentants de l’ambassade de France en Irak étaient présents.

Des condamnations prononcées en plusieurs audiences

Le Conseil indique que le tribunal a rendu ces décisions après plusieurs audiences sur le fondement de la loi antiterroriste irakienne de 2005. Il ne donne ni le nom des neuf condamnés ni le détail des faits retenus contre chacun. Le communiqué ne précise pas si leurs avocats ont interjeté appel.

Ces décisions portent à 35 le nombre de Français condamnés dans ce dossier, d’après le Conseil. Ce total s’inscrit dans la suite des jugements annoncés jeudi 26 novembre : ce jour-là, la juridiction avait condamné huit Français à la perpétuité et deux à quinze ans de prison, portant le total à 26. Les neuf condamnations annoncées dimanche s’ajoutent à ce chiffre. Elles ne constituent donc pas un bilan de l’ensemble des procédures encore en cours.

Un groupe de 47 ressortissants transférés depuis la Syrie

Le dossier concerne 47 ressortissants français remis à l’Irak en 2025 depuis le nord-est de la Syrie, selon le Conseil supérieur de la magistrature. Les autorités irakiennes ont confié l’enquête au premier tribunal d’instruction de Karkh. Le Centre national de coopération judiciaire internationale a participé à la vérification des éléments de preuve et des documents avant le renvoi en jugement.

Le tribunal avait déjà prononcé fin octobre six peines de réclusion à perpétuité et une peine de quinze ans contre des Français issus du même groupe. Comme lors de cette audience, la présence de représentants de l’ambassade française dimanche ne signifie pas que la France a participé au jugement : les condamnations ont été prononcées par la juridiction irakienne.

Le Conseil n’a pas indiqué dimanche le calendrier des prochaines audiences. Son bilan de 35 condamnations ne précise pas l’état de la procédure pour chacun des autres ressortissants transférés.

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