Bahreïn : 64 condamnations à perpétuité

À Bahreïn, le verdict est tombé le 16 novembre dans le procès de 69 accusés, dont 60 religieux chiites. Selon BIRD, 64 personnes sont condamnées à perpétuité et cinq à quinze ans de prison. Les autorités défendent la procédure, tandis que vingt organisations dénoncent des allégations de torture et de graves entraves aux droits de la défense. L’audience avait été avancée de six jours. Aucune peine capitale ne figure parmi les sanctions rapportées à ce stade.

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La Haute Cour criminelle de Bahreïn a condamné, lundi 16 novembre 2026, les 69 accusés d’un procès visant notamment 60 religieux chiites. Selon le Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD), 64 personnes ont reçu une peine de prison à perpétuité et cinq autres une peine de quinze ans. Aucun acquittement n’a été prononcé. Le parquet confirme des condamnations allant de quinze ans à la perpétuité, sans préciser leur répartition dans la déclaration consultée.

Le jugement intervient au terme d’une procédure contestée par des organisations de défense des droits humains. Elles dénoncent des aveux obtenus sous la contrainte et des restrictions imposées aux avocats. Les autorités soutiennent, au contraire, que les garanties légales ont été respectées. Les peines rapportées ne comprennent aucune condamnation à mort, contrairement aux craintes qui circulaient avant l’audience.

Bahreïn : un verdict avancé de six jours

La décision n’était plus attendue ce lundi. D’abord annoncé pour le 8 novembre, le verdict avait été reporté au 22 novembre. BIRD indique que les avocats ont appris, dimanche 15 novembre vers 17 heures, heure de Bahreïn, que l’audience se tiendrait le lendemain. Selon son compte rendu, le juge a expliqué que cette anticipation répondait à une demande du ministère public.

L’organisation dénombre 56 accusés détenus et treize jugés en leur absence. Elle cite cinq condamnés à quinze ans : Aziz Al-Khadran, Ali Al-Mustarshid, Fakhri Abdullah Al-Rashid, Ali Al-Jufairi et Mahdi Sahwan. Le reste des accusés a reçu la perpétuité. Le texte intégral et les motivations individualisées du jugement n’ont pas pu être consultés.

Des accusations liées à l’Iran, contestées sur le terrain des libertés

Le ministère public présente l’affaire comme celle d’une organisation terroriste liée aux Gardiens de la révolution iraniens. Il accuse ses membres de vouloir suspendre l’ordre constitutionnel et changer le régime.

Le parquet invoque des documents, des fonds, des discours enregistrés et des déclarations recueillies pendant les interrogatoires. Il reproche aussi aux prévenus de promouvoir la doctrine du « gouvernement du juriste », ou wilayat al-faqih. Il s’agit de la thèse de l’accusation, non de faits vérifiés indépendamment par Libnanews.

Les sanctions comprennent également, selon le parquet, des amendes de 100 000 dinars bahreïniens pour certains condamnés. Plus de huit millions de dinars doivent être confisqués au profit d’œuvres caritatives.

Vingt organisations avaient alerté avant le jugement

Dans un communiqué commun diffusé avant le verdict, vingt organisations, dont Amnesty International, Human Rights Watch et l’Organisation mondiale contre la torture, demandaient une enquête indépendante sur les traitements infligés aux détenus. Elles réclamaient aussi l’exclusion des aveux obtenus par la violence ou la contrainte.

Leurs accusations portent sur des détentions sans contact avec l’extérieur, des privations de sommeil, le maintien prolongé debout et des menaces visant les détenus ou leurs proches. Elles soulignent que les activités religieuses, les enseignements, les dons et les relations avec des autorités spirituelles étrangères ne suffisent pas à établir une responsabilité pénale individuelle.

Le cas de Mohammed Saeed Al-Taitoon illustre leur contestation. Selon les documents examinés par BIRD et évoqués dans le communiqué commun, ce religieux aurait subi des contraintes physiques malgré des problèmes médicaux. L’unité spéciale d’enquête aurait écarté ses accusations comme insuffisamment étayées. Les organisations contestent cette réponse. Ces allégations ne constituent pas des constatations judiciaires indépendantes.

Deux versions opposées des droits de la défense

Le parquet affirme que les détenus ont pu contacter leurs familles et recevoir des soins. Il assure que les avocats ont consulté les éléments du dossier, présenté leurs arguments et interrogé les témoins. Un représentant de l’Institution nationale des droits de l’homme aurait assisté aux audiences.

Les organisations signataires décrivent, à l’inverse, des obstacles à la préparation de la défense. Elles rapportent un accès restreint aux pièces et une participation des détenus par visioconférence. Le jugement ne règle donc pas la controverse sur les conditions de la procédure. Les motivations détaillées des condamnations et les suites judiciaires restent à documenter.

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