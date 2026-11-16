Après-FINUL : les limites du modèle du Sinaï

Le précédent du Sinaï repose sur un traité de paix et un protocole signé par l’Égypte et Israël. La Force multinationale et observateurs contrôle des zones et des limites militaires définies. Son commandement et son financement disposent également de règles propres. Ces caractéristiques éclairent le débat sur l’après-FINUL au Liban, mais ne constituent pas un dispositif déjà accepté. Pour comparer les options, il faut examiner les engagements à vérifier, les responsables des constats et les ressources prévues, plutôt que le seul drapeau des contingents.

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Le « modèle du Sinaï » revient dans les discussions sur l’après-FINUL. Mais la Force multinationale et observateurs, connue sous le sigle MFO, ne constitue pas une formule que le Liban pourrait reprendre par simple changement de drapeau. Son mandat repose sur un traité de paix, des zones militaires définies et un accord sur les contrôles. Ces éléments expliquent son fonctionnement autant que les pays qui fournissent ses soldats.

Le calendrier libanais rend cette comparaison concrète. La résolution 2790 du Conseil de sécurité prévoit la fin des opérations de la FINUL le 31 décembre 2026. Elle organise ensuite un retrait ordonné et sécurisé dans un délai d’un an. Ce texte ne désigne pas la MFO comme successeur. Examiner le précédent égypto-israélien permet donc de comprendre les conditions d’une mission, sans présenter une option discutée comme une décision acquise.

Le modèle du Sinaï commence par un traité

L’Égypte et Israël ont signé leur traité de paix le 26 mars 1979. Son annexe sécuritaire prévoyait une présence internationale chargée de surveiller les engagements militaires. Les deux États avaient envisagé une force des Nations unies. Faute d’accord permettant son déploiement, ils ont négocié une organisation extérieure au cadre onusien, avec l’aide des États-Unis.

Le protocole du 3 août 1981 a créé la MFO. La chronologie compte : la force est venue accompagner une paix déjà formalisée, non remplacer l’accord politique nécessaire à cette paix. L’organisation souligne elle-même qu’elle ne devait pas constituer un simple tampon entre des combattants. Elle devait contrôler l’exécution d’engagements acceptés par deux États souverains.

Pour le Liban, la comparaison pose ainsi une première question : quels engagements précis une éventuelle mission serait-elle chargée de surveiller ? Une appellation multinationale ne détermine ni ses objectifs ni les obligations des parties. Le texte fondateur doit définir ce qu’elle constate, ce qu’elle signale et les autorités auxquelles elle rend compte.

Quatre zones et des contrôles définis à l’avance

Dans le Sinaï, les limites ne sont pas laissées à l’appréciation quotidienne des observateurs. L’annexe du traité distingue quatre zones : trois en territoire égyptien et une en Israël. Elle encadre les personnels militaires et les équipements autorisés dans chacune. La vérification consiste donc à comparer une présence observée à des règles préalablement écrites.

La MFO emploie des postes d’observation, des points de contrôle et des patrouilles de reconnaissance. Elle prévoit des vérifications périodiques au moins deux fois par mois, sauf accord différent des parties. Une demande de l’un des deux États peut déclencher un contrôle supplémentaire dans les quarante-huit heures. La liberté de navigation dans le détroit de Tiran fait aussi partie de ses responsabilités.

Ces tâches décrivent un mécanisme de contrôle, pas un pouvoir général d’administration du territoire. Elles montrent surtout qu’une mission doit disposer d’un objet mesurable. Au Sud-Liban, toute proposition devra préciser les espaces concernés, les équipements surveillés et les procédures d’accès. Sans ces précisions, comparer des effectifs ou des nationalités ne permet pas de comparer les capacités réelles.

Un commandement distinct des Nations unies

La MFO possède une direction générale à Rome et un commandement militaire dans le Sinaï. Son organisation prévoit aussi des représentants auprès des deux parties. Le directeur général assure la direction d’ensemble, les relations avec les gouvernements et les décisions concernant les violations du traité. Le commandant de la force exerce le contrôle opérationnel.

La répartition des responsabilités évite de confondre observation militaire et décision institutionnelle. Le commandement remonte les difficultés à la direction générale. Les violations sont ensuite signalées aux parties selon les procédures prévues. Les contingents nationaux s’inscrivent dans une chaîne de commandement commune.

Transposer une telle architecture exigerait donc de répondre à des questions concrètes : qui nommerait les responsables, qui recevrait leurs constats et comment les États contributeurs accepteraient-ils leur autorité ? La présence de soldats étrangers ne suffit pas à résoudre ces questions. Elle suppose une organisation politique et administrative négociée.

Le financement fait partie de l’accord

Le système du Sinaï associe directement les parties à son financement. Le protocole prévoit que l’Égypte et Israël prennent en charge à parts égales les dépenses non couvertes autrement. Les États-Unis ont, pour leur part, promis un tiers des dépenses annuelles de fonctionnement, sous réserve des autorisations et crédits du Congrès. D’autres États apportent également des contributions.

Cette architecture distingue la MFO d’une opération financée par le budget du maintien de la paix des Nations unies. Pour une éventuelle mission au Liban, le choix institutionnel aurait donc des conséquences budgétaires. Il faudrait identifier les contributeurs, la durée de leurs engagements et les moyens effectivement financés. Un soutien diplomatique ne constitue pas, à lui seul, une garantie de ressources.

Au Liban, le mandat de transition reste déterminant

La résolution 2790 distingue les opérations de la FINUL de la phase de retrait. Pendant cette dernière, elle autorise notamment la protection du personnel onusien et certaines fonctions humanitaires, dans les limites des capacités disponibles. Elle demande aussi d’étudier l’avenir de l’application de la résolution 1701 après le départ de la force.

Le précédent du Sinaï éclaire ainsi des exigences, non une solution déjà adoptée. Un dispositif éventuel devra avoir une base acceptée, un commandement, des règles de vérification et un financement. Aucun de ces éléments ne peut être déduit du seul mot « multinationale ». Leur contenu devra apparaître dans les arrangements retenus pour le Sud-Liban.

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