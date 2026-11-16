Ingérences russes : l’UE sanctionne SDA et NoName

Le Conseil de l’Union européenne annonce de nouvelles sanctions contre 30 personnes et deux entités, dont Social Design Agency et NoName057(16). La France figure parmi les cibles des campagnes décrites par les autorités européennes. La décision associe la réponse aux manipulations de l’information et le dispositif contre les cyberattaques. Elle impose des restrictions financières, tandis que les précédentes mesures britanniques contre SDA et l’opération policière Eastwood éclairent les activités attribuées aux deux organisations, sans confondre sanctions administratives et condamnations pénales.

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L’Union européenne a annoncé, le 16 novembre 2026, des sanctions contre 30 personnes et deux entités pour des opérations de manipulation de l’information et des cyberattaques russes. Le Conseil vise notamment Social Design Agency, société moscovite, et le collectif prorusse NoName057(16). La France figure parmi les pays ciblés par les campagnes d’ingérence décrites dans cette décision.

Le Conseil présente ces mesures comme une réponse à la déstabilisation des sociétés européennes. Il accuse Social Design Agency, ou SDA, de conduire des opérations financées et supervisées par l’administration présidentielle russe. Il cite les élections européennes de 2024, ainsi que des campagnes visant la France et l’Allemagne.

Vingt-quatre salariés de SDA figurent parmi les personnes désignées. Le Conseil nomme aussi Vitaly Eliseev, Petr Marchenko, Yurii Podoliaka et Chay Bowes. Il leur reproche de diffuser des récits légitimant la guerre russe contre l’Ukraine. Cette présentation ne constitue pas une liste exhaustive des personnes sanctionnées.

Sanctions européennes contre les ingérences russes

La décision rassemble deux instruments distincts. Le premier concerne les activités déstabilisatrices attribuées à la Russie. Le second répond aux cyberattaques menaçant l’Union ou ses États membres. Cette distinction détermine les listes juridiques utilisées, même si les objectifs politiques se rejoignent.

Le cadre contre les activités déstabilisatrices date du 8 octobre 2024. Il permet de viser des personnes et des organisations impliquées dans des actions menaçant la sécurité, l’indépendance ou les institutions démocratiques. Il couvre notamment les ingérences électorales, les sabotages et les campagnes coordonnées de désinformation.

Le 20 mai 2025, l’Union a élargi ce dispositif. Il peut désormais concerner certains biens matériels liés aux activités déstabilisatrices, dont des navires, des avions ou des infrastructures de communication. Les transactions d’établissements financiers et de prestataires de services sur cryptoactifs peuvent également entrer dans son champ. Le régime a été prolongé jusqu’au 9 octobre 2027.

Cette architecture explique pourquoi une agence de communication peut faire l’objet de sanctions comparables à celles visant d’autres opérateurs. Le motif retenu ne porte pas simplement sur une opinion favorable à Moscou. Il concerne la participation alléguée à des opérations organisées d’ingérence. Les accusations doivent rester attribuées aux autorités qui les formulent.

SDA, un réseau déjà visé par Londres

La société moscovite faisait déjà l’objet de mesures britanniques. Dans une présentation actualisée le 13 juillet 2026, le gouvernement britannique rappelait sa désignation en octobre 2024. Londres lui attribue le réseau Doppelgänger, qui usurpe l’apparence de sites d’information pour diffuser des contenus favorables au Kremlin.

Le mécanisme décrit repose sur des sites clonés, des documents fabriqués et des comptes coordonnés. Il cherche à donner à une opération d’influence l’apparence d’informations provenant de plusieurs acteurs indépendants. Le gouvernement britannique affirme que SDA travaille avec la société Structura et reçoit directement des instructions et des financements russes.

Ces éléments apportent un précédent institutionnel au dossier européen du 16 novembre. Ils ne doivent pas être présentés comme de nouvelles découvertes du jour. Le Royaume-Uni avait notamment annoncé, le 11 mai 2026, des sanctions visant 49 salariés de SDA. Les listes britanniques et européennes restent toutefois des décisions séparées. Leurs effectifs ne s’additionnent pas pour établir un nombre de personnes distinctes.

NoName : perturber l’accès aux services

NoName057(16) constitue l’autre entité annoncée dans le nouveau dispositif. Le Conseil lui reproche des attaques par déni de service contre des organismes publics et des entreprises. Il mentionne notamment l’énergie, la finance, les transports, l’eau et des acteurs politiques. L’annonce du 16 novembre porte sur la sanction, et non sur la découverte d’une attaque unique survenue ce jour-là.

Une attaque par déni de service distribué, ou DDoS, vise à rendre un service indisponible en le saturant de requêtes. Elle peut empêcher les usagers d’accéder à un portail administratif ou à une plateforme commerciale. Elle ne démontre pas, à elle seule, un vol de données ou une prise de contrôle d’équipements industriels.

NoName avait déjà été visé par l’opération internationale Eastwood, en juillet 2025. Europol indiquait alors que les autorités de plusieurs pays, dont la France, avaient agi simultanément contre des suspects et des infrastructures. Plus de cent systèmes informatiques composant l’infrastructure d’attaque avaient été perturbés. Une grande partie des serveurs centraux du groupe avait été mise hors ligne.

La mesure européenne relève d’un autre registre que cette intervention policière. Une sanction financière limite les ressources accessibles à l’entité désignée. Une enquête pénale cherche, elle, à établir des responsabilités individuelles. Aucune de ces procédures ne doit être confondue avec une condamnation pénale définitive de tous les membres présumés d’un collectif.

Ce que les mesures imposent aux opérateurs européens

Le régime européen contre les cyberattaques, créé en mai 2019, prévoit le gel des avoirs des personnes et entités inscrites. Il interdit aussi de leur fournir, directement ou indirectement, des fonds ou des ressources économiques. Les personnes physiques concernées peuvent être interdites d’entrée ou de transit dans l’Union. Une société ou un collectif n’est évidemment pas soumis à une interdiction de voyage au même sens qu’une personne.

Ce cadre couvre les attaques présentant une dimension extérieure à l’Union et un impact significatif. Les infrastructures essentielles, les services économiques et les fonctions régaliennes entrent dans son champ. Les secteurs concernés comprennent notamment la santé, l’eau potable, les transports et les services financiers. Le dispositif cyber a été prolongé jusqu’au 18 mai 2027.

Le Conseil indique que les actes juridiques correspondant aux nouvelles inscriptions ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Leur application engage désormais les opérateurs relevant des obligations européennes, notamment lorsqu’ils détiennent des avoirs ou envisagent une transaction avec une personne ou une entité inscrite.

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