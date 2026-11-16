Karaté : 124 jeunes réunis à Mont La Salle

Le championnat du Liban de karaté des moins de 12 ans a réuni 124 garçons et filles à Mont La Salle, à Aïn Saadé. Organisée par la fédération, cette première étape concernait toutes les ceintures. Georges Malkoun, Ali Hamiyé, les commissions fédérales et les familles étaient présents. Une deuxième phase est annoncée le dimanche 29 novembre 2026 dans le même club, pour les catégories de plus de 12 ans. Le communiqué ne fournit pas de palmarès.

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Communiqué de la Fédération libanaise de karaté, transmis le 16 novembre 2026 et traduit de l’arabe.

La Fédération libanaise de karaté a organisé le championnat du Liban 2026 pour les garçons et les filles de moins de 12 ans, toutes ceintures confondues. La compétition s’est déroulée au club Mont La Salle, à Aïn Saadé, dans le cadre du calendrier fédéral de la saison.

Au total, 124 joueurs et joueuses de différents clubs ont participé à cette étape. Le secrétaire général de la fédération, Georges Malkoun, et le trésorier, Ali Hamiyé, y ont assisté. Les commissions fédérales et les familles des participants étaient également présentes.

Karaté : une deuxième étape le 29 novembre

La deuxième phase est annoncée pour le dimanche 29 novembre 2026, au même endroit. Elle sera réservée aux catégories de plus de 12 ans, garçons et filles, et concernera également toutes les ceintures.

La fédération inscrit ce championnat dans son programme annuel de compétitions locales. Elle entend permettre aux pratiquants de différents âges et niveaux de montrer leurs capacités techniques dans un cadre organisé.

Le communiqué ne détaille pas le palmarès de cette première étape ni la date précise à laquelle elle s’est tenue. Il ne précise pas non plus les horaires de la journée du 29 novembre.

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