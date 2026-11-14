Bahreïn : le CENTCOM dément la destruction du radar

Le CENTCOM a démenti, le 13 novembre, la destruction d’un radar américain à Bahreïn revendiquée par les Gardiens de la révolution. Le commandement affirme avoir abattu deux drones d’attaque dirigés vers le royaume, sans blessés ni dégâts. Téhéran avait présenté son opération comme une riposte à une attaque contre un pylône de télécommunications à Sirik. Les deux versions restent distinguées : la déclaration américaine est vérifiée, mais le déroulement des interceptions ne dispose pas d’une confirmation indépendante dans les documents consultés.

48

Lire l'article Stop

Le commandement central de l’armée américaine, le CENTCOM, a démenti vendredi 13 novembre 2026 la destruction d’un radar américain à Bahreïn revendiquée par l’Iran. Il affirme que ses forces ont abattu deux drones d’attaque lancés vers le royaume par les Gardiens de la révolution. Selon son communiqué, personne n’a été blessé et aucun dégât n’a été constaté.

Cette réponse, publiée sur X et rapportée par plusieurs agences de presse, apporte la version américaine d’un épisode annoncé plus tôt par Téhéran. Elle ne constitue pas une confirmation indépendante du déroulement des interceptions. L’heure exacte des opérations et leur localisation ne sont pas précisées dans le bref texte du commandement.

Radar américain à Bahreïn : deux versions opposées

Les Gardiens de la révolution avaient affirmé vendredi que leur force aérospatiale avait visé et détruit un radar d’alerte avancée américain. Leur communiqué numéro 22 présentait cette opération comme une riposte à une attaque aérienne contre un pylône de télécommunications à Sirik, dans le sud de l’Iran.

Le texte iranien ne donnait ni le nom du site à Bahreïn, ni le modèle du radar, ni son emplacement exact. Il n’indiquait pas davantage le moyen employé. La destruction annoncée restait non confirmée lors de la publication de notre premier article sur cette revendication.

Le CENTCOM conteste désormais ce résultat et fournit un nombre d’engins : deux drones d’attaque à usage unique. Il les attribue aux Gardiens de la révolution et assure les avoir tous deux abattus. Il ne décrit pas les moyens de défense employés.

Sirik, le motif invoqué par Téhéran

La revendication iranienne renvoie aux événements du jeudi 12 novembre à Sirik, dans la province d’Hormozgan, près du détroit d’Ormuz. La presse officielle iranienne avait alors rapporté une attaque en citant des sources officielles, sans bilan détaillé.

Dans leur communiqué de vendredi, les Gardiens désignent un pylône de télécommunications comme la cible de l’attaque à laquelle ils disent répondre. Cette explication reste celle de l’organisation militaire iranienne. Le démenti américain concernant le radar à Bahreïn ne précise pas les circonstances de l’épisode de Sirik.

Les Gardiens accompagnent leur revendication d’un avertissement concernant les opérations aériennes et la navigation pétrolière dans le détroit d’Ormuz. Ils menacent de mesures plus sévères en cas de répétition des actions qu’ils dénoncent. Ces menaces ne constituent pas l’annonce vérifiée d’une nouvelle opération.

Un incident dans une confrontation toujours ouverte

L’épisode intervient pendant une accalmie fragile du conflit engagé par les frappes américaines et israéliennes du 28 février contre l’Iran. Téhéran a ensuite attaqué des bases américaines dans les pays du Golfe et cherché à restreindre la navigation dans le détroit d’Ormuz. Washington a imposé un blocus naval aux ports iraniens.

Le démenti du CENTCOM porte précisément sur la revendication du 13 novembre à Bahreïn. Il ne vaut ni annonce de fin des hostilités ni accord sur la navigation. Les documents consultés ne permettent pas d’établir indépendamment les trajectoires des drones ou les moyens de leur interception. La réponse américaine ne publie pas ces détails.

Couverture : drapeaux iraniens à Qom, photographie d’archives du 6 mai 2011, sans lien visuel avec les événements de Bahreïn. Photo Mostafa Meraji / Wikimedia Commons, CC0 ; recadrage et titrage Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews