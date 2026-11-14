La FAA a levé la suspension nationale des départs aux États-Unis, imposée vendredi 13 novembre après une panne de communications du contrôle aérien. Cette autorisation ne garantit pas le rétablissement immédiat des horaires. Alaska Airlines avait prévenu que la reprise prendrait du temps après des annulations et des déroutements. Alaska et Hawaiian proposent des possibilités de report pour certains billets des 13 et 14 novembre. Les voyageurs doivent vérifier leur vol et chacune de leurs correspondances auprès de leur transporteur.

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La Federal Aviation Administration (FAA) a levé la suspension nationale des départs aux États-Unis, vendredi 13 novembre au soir, heure américaine. Les avions sont de nouveau autorisés à partir après une panne de communications du contrôle aérien. Cette décision, rapportée par une agence de presse, ne signifie pas que chaque vol a repris ni que les horaires sont rétablis.

Pour les voyageurs, l’enjeu se déplace désormais vers les compagnies : départ confirmé, éventuelle annulation et maintien des correspondances. La levée de la restriction nationale constitue une étape distincte du retour à un programme normal.

Des restrictions ciblées restent signalées après la levée

Point du 14 novembre à 2 h 24 UTC, soit 4 h 24 à Beyrouth. Dans son avis opérationnel 018, la FAA signale plusieurs suspensions demandées par des compagnies. Le bulletin mentionne Seattle et San Diego pour Alaska Airlines jusqu’à 3 heures UTC ; Newark pour United et ses filiales, ainsi que Minneapolis pour Delta et ses filiales, jusqu’à 3 h 15 UTC.

Ces restrictions ciblées ne constituent pas une nouvelle suspension nationale. Les échéances sont celles du bulletin, pas une garantie de reprise effective à ces heures. La FAA maintient les lignes de coordination ouvertes pendant la nuit et prévoit un point sur le réseau à 11 heures UTC.

La FAA lève la suspension, les compagnies doivent rétablir leurs vols

Le blocage avait été imposé dans l’après-midi du 13 novembre. Les autorités américaines avaient invoqué des problèmes de communications dans le réseau de contrôle aérien. La reprise autorisée représente donc une évolution majeure par rapport à la suspension annoncée quelques heures auparavant.

Avant cette levée, Alaska Airlines avait déjà averti que la remise en route prendrait du temps. Dans son communiqué publié le 13 novembre à 15 heures sur la côte pacifique, soit 23 heures UTC, la compagnie expliquait avoir dû annuler certains vols et en dérouter d’autres. Elle recommandait aux passagers de vérifier leur vol avant de rejoindre l’aéroport.

Ce communiqué, antérieur à la fin du blocage, permet de mesurer la différence entre une autorisation de départ et le rétablissement des opérations. Il ne fournit pas de délai général de retour à la normale. Un passager doit donc vérifier son propre itinéraire, plutôt que déduire de la levée nationale que sa réservation pourra être exécutée à l’heure prévue.

Alaska et Hawaiian prévoient des possibilités de report

La page d’information voyageurs d’Alaska et Hawaiian propose une politique de modification ou d’annulation liée à cet incident. Dans la version consultée dans la nuit du 13 au 14 novembre, elle couvre les billets achetés au plus tard le 13 novembre. Les dates initiales de voyage concernées sont les 13 et 14 novembre 2026.

La nouvelle période de voyage proposée va du 13 au 16 novembre. La compagnie précise que le billet doit être modifié ou annulé avant le départ initialement prévu. Ces conditions concernent cette politique particulière : elles ne peuvent pas être appliquées automatiquement à une réservation auprès d’une autre compagnie.

La même page invite à surveiller régulièrement le statut du vol. Les notifications de la compagnie permettent de recevoir les changements de dernière minute, notamment les retards, les annulations et les modifications de porte. Pour les voyageurs en correspondance, le contrôle doit porter sur chaque segment du trajet.

Des exceptions existaient déjà pendant le blocage

La restriction nationale n’avait pas produit une interruption identique sur toutes les lignes. Dans son point de situation de 15 heures, Alaska Airlines indiquait que ses vols à l’intérieur de l’Alaska et les liaisons interîles à Hawaï n’étaient pas affectés. Les appareils déjà en vol poursuivaient leur route vers leur destination, précisait-elle.

Ces exceptions expliquent pourquoi des mouvements ont pu continuer pendant la suspension générale. Elles ne prouvaient pas, à elles seules, que la restriction avait été levée pour l’ensemble du pays. Inversement, l’autorisation nationale de reprendre les départs ne constitue pas une confirmation individuelle pour les vols annulés ou modifiés pendant la panne.

L’état exact de chaque départ reste donc à vérifier auprès du transporteur. Aucun horaire unique de retour à la normale pour l’ensemble du réseau américain n’est établi dans les informations consultées.

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