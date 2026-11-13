États-Unis : la FAA suspend les départs

La FAA a suspendu les départs dans l’ensemble des États-Unis le 13 novembre après une panne de communications du contrôle aérien. Son avis opérationnel de 22 h 46 UTC prévoit une reprise par paliers, selon les capacités disponibles, mais ne confirme pas de retour général à la normale. Les autorités enquêtent sur l’origine de l’incident. Les voyageurs doivent vérifier chaque vol auprès de leur compagnie, sans confondre les retards météorologiques déjà prévus avec les conséquences de cette nouvelle panne.

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La FAA a suspendu les départs dans l’ensemble des États-Unis vendredi 13 novembre, après une panne de communications du contrôle aérien. Son dernier plan opérationnel consulté prévoit une reprise par paliers, sans annoncer un retour général à la normale.

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a indiqué que le problème touchait les centres chargés du contrôle des avions en route. Les techniciens de la Federal Aviation Administration enquêtent sur cette défaillance. La mesure nationale vise à empêcher de nouveaux départs tant que les conditions de sécurité ne permettent pas de les autoriser.

Vols aux États-Unis : une reprise progressive prévue

L’avis opérationnel numéro 119, émis par le centre de commandement de la FAA le 13 novembre à 22 h 46 UTC, décrit la stratégie prévue à partir de 23 heures UTC. Cela correspond respectivement à 17 h 46 et 18 heures sur la côte Est américaine, ainsi qu’à 0 h 46 et 1 heure le 14 novembre à Beyrouth.

Le document prévoit de libérer progressivement le trafic selon les capacités disponibles. Il affiche encore la suspension nationale parmi les mesures actives, avec une borne à 4 heures UTC le 14 novembre. Cette borne n’est pas une garantie de retour général à la normale.

La distinction importe pour les voyageurs : une reprise par paliers permet des autorisations successives, pas nécessairement un redémarrage simultané dans tous les aéroports.

Une panne de communications, pas une cause définitivement établie

Dans ses premières explications, Sean Duffy a fait état d’un problème affectant les 22 centres régionaux du contrôle aérien. Ces installations suivent les appareils entre les zones des aéroports. Leur rôle explique la portée nationale d’une interruption de leurs communications.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a déclaré qu’aucun élément ne signalait alors une attaque malveillante. Il a évoqué une panne de télécommunications. Cette appréciation initiale ne remplace pas les conclusions techniques de l’enquête : aucune responsabilité précise ne peut être considérée comme établie à ce stade.

Les appareils déjà en vol peuvent atterrir, selon les premières informations concordantes rapportées sur la mesure. L’arrêt des départs ne signifie donc pas que tous les avions ont reçu l’ordre d’interrompre leur trajet ou que tous les aéroports ont fermé.

Des perturbations distinctes de la météo du jour

Le bulletin quotidien de la FAA du 13 novembre prévoyait déjà des difficultés météorologiques dans plusieurs grands aéroports. Il mentionnait notamment du vent et des nuages bas à Boston, New York, Philadelphie, Las Vegas et San Francisco, ainsi que des précipitations à Chicago.

Ces prévisions ne décrivent pas la panne nationale survenue ensuite. Un retard recensé vendredi peut avoir plusieurs causes ; il serait donc trompeur d’attribuer automatiquement tous les retards de la journée au seul problème de communications. Aucun bilan consolidé propre à cet incident n’est retenu ici.

La FAA recommande aux passagers de vérifier directement le statut de leur vol auprès de leur compagnie. Pour les vols aux États-Unis comportant une correspondance, la vérification doit porter sur chaque segment : l’autorisation de repartir d’un aéroport ne garantit pas que la suite de l’itinéraire fonctionne normalement. La confirmation d’une levée complète de la mesure nationale restait attendue dans le dernier avis opérationnel consulté.

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