Mansour Abbas : qui est le chef de Ra’am ?

Mansour Abbas dirige Ra’am, le parti arabe qui a choisi de participer aux coalitions israéliennes. Dentiste de formation, issu du mouvement islamique, il défend une stratégie de négociation centrée sur les droits et les besoins des citoyens arabes. Après les élections du 27 octobre 2026, ses huit députés lui donnent une influence nouvelle. Ils ne suffisent toutefois pas à constituer une majorité avec les seuls partis de l’opposition non arabe. Son parcours éclaire cette position singulière et ses limites.

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Mansour Abbas revient au centre des négociations israéliennes après les élections du 27 octobre 2026. Son parti, Ra’am, a remporté huit sièges. Ce dentiste de formation, issu du mouvement islamique, défend depuis 2021 la participation arabe aux coalitions gouvernementales. Mais son influence rencontre une limite immédiate : ses élus ne suffisent pas à donner une majorité aux adversaires de Benjamin Netanyahu.

Mansour Abbas, de la Galilée à la Knesset

Né le 22 avril 1974 à Maghar, en Galilée, Mansour Abbas a 52 ans. Il appartient à une famille musulmane d’une localité où vivent plusieurs communautés. Il étudie la chirurgie dentaire à l’Université hébraïque de Jérusalem, comme le rappelle sa notice biographique parlementaire. Son engagement politique se développe pendant ses années universitaires, lorsqu’il dirige le comité des étudiants arabes.

Son parcours passe ensuite par le Mouvement islamique en Israël. Il exerce des responsabilités au sein de Ra’am et devient vice-président de la branche sud du mouvement. Cette branche a choisi la participation aux élections israéliennes, contrairement à la branche nord. Ra’am, la Liste arabe unie, représente historiquement ce courant religieux et conservateur.

Élu à la Knesset pour la première fois en 2019, Abbas devient rapidement un interlocuteur national. Son nom ne doit pas être confondu avec celui de Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne. Mansour Abbas intervient comme citoyen israélien et dirigeant d’un parti parlementaire. Il ne représente ni l’Autorité palestinienne ni l’ensemble des Palestiniens.

En 2021, le choix de participer au pouvoir

Sa singularité tient moins à ses origines qu’à sa méthode. Il entend négocier des résultats concrets pour les citoyens arabes en participant à une majorité. Il assume ainsi de discuter avec des partis éloignés de ses positions, plutôt que de rester systématiquement dans l’opposition.

En 2021, Ra’am se présente séparément de la Liste commune des partis arabes. Avec quatre députés, Abbas signe l’accord de coalition réunissant notamment Naftali Bennett et Yair Lapid. Ra’am devient alors le premier parti arabe indépendant à intégrer une coalition gouvernementale israélienne.

Cette alliance rassemble huit formations aux orientations très différentes. Elle remplace Netanyahu, mais sa majorité reste étroite. L’expérience s’achève en 2022. Pour Abbas, elle démontre néanmoins qu’un partenariat politique judéo-arabe peut exister au sommet de l’État.

Il expose cette logique lors d’un entretien public en février 2022. Selon lui, la participation permet d’aborder les désaccords à l’intérieur d’un partenariat. Elle exige aussi une discipline parlementaire et des compromis, y compris sur des décisions contestées par son électorat. Cette responsabilité constitue précisément la rupture qu’il revendique avec une présence limitée aux bancs de l’opposition.

Budgets, sécurité et reconnaissance des localités

Sa stratégie se mesure d’abord sur les questions intérieures. Abbas met en avant les infrastructures, l’éducation, le logement et la lutte contre les organisations criminelles. En 2020, il préside déjà une commission spéciale de la Knesset consacrée à la criminalité dans la société arabe. Il réclame alors un programme gouvernemental avec des objectifs définis.

Sous la coalition Bennett-Lapid, le gouvernement adopte en octobre 2021 le programme économique dit « résolution 550 ». Son enveloppe annoncée atteint environ 30 milliards de shekels pour le développement de la société arabe. Il porte notamment sur la réduction des écarts économiques et sociaux. Un programme distinct de lutte contre la criminalité accompagne cet effort.

Ces montants désignent des programmes pluriannuels, pas une somme personnellement versée à Abbas ou à Ra’am. Leur adoption ne prouve pas non plus que tous les crédits ont été dépensés. La distinction compte dans l’évaluation de son bilan : obtenir un engagement budgétaire et transformer les conditions de vie restent deux étapes différentes.

Avant le scrutin de 2026, Abbas cite encore la sécurité quotidienne comme sa priorité. Il insiste aussi sur les villages bédouins non reconnus du Néguev, les équipements manquants et les démolitions. Son argument électoral consiste à relier la participation au gouvernement à la capacité de traiter ces problèmes.

Un pragmatisme qui suscite aussi des critiques

Cette orientation ne fait pas consensus. Ses adversaires arabes lui reprochent de privilégier les compromis gouvernementaux au détriment des droits nationaux palestiniens. La controverse devient particulièrement forte en décembre 2021, lorsqu’il affirme qu’Israël est né comme État juif et le restera. La présidence palestinienne condamne alors publiquement ses propos.

Abbas présente, lui, cette reconnaissance comme le point de départ d’une revendication d’égalité citoyenne. Dans ses interventions publiques, il maintient son identité palestinienne et arabe. Il défend également une solution à deux États. Il distingue ainsi son mandat de député israélien du règlement du conflit israélo-palestinien.

Après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, il condamne les violences contre les civils. Fin novembre, il appelle les groupes armés palestiniens à privilégier une voie politique avec l’Autorité palestinienne. Ra’am précise ensuite que la fin de leur armement s’inscrit dans la perspective de la création d’un État palestinien. Cette précision évite de réduire sa position à une formule détachée de son contexte.

Son pragmatisme politique ne le transforme pas non plus en dirigeant historiquement laïque ou libéral sur tous les sujets. Ra’am conserve un héritage religieux et conservateur. En décembre 2025, Abbas annonce vouloir séparer le parti de son conseil religieux et renforcer son caractère civique. Cette annonce marque une volonté d’évolution ; elle ne suffit pas, à elle seule, à établir chaque changement institutionnel.

Huit élus, mais aucune majorité automatique

Le scrutin du 27 octobre 2026 donne une nouvelle portée à cette trajectoire. Ra’am passe de cinq à huit sièges. La Liste commune en obtient onze. Les deux formations arabes réunissent donc dix-neuf députés, mais elles restent distinctes par leur histoire, leurs priorités et leur rapport à la participation gouvernementale.

Abbas a aussi placé Yoav Segalovitz en deuxième position sur sa liste. Cet ancien haut responsable de la police, juif, porte une expérience dans la lutte contre la criminalité. Son élection concrétise l’ouverture revendiquée par Ra’am vers un électorat et des partenaires dépassant son socle traditionnel.

L’arithmétique explique pourquoi Abbas compte aujourd’hui, mais aussi pourquoi il ne décide pas seul. Le bloc de Netanyahu dispose de 53 sièges. L’opposition non arabe, menée par Gadi Eisenkot, en compte 48. Avec les huit élus de Ra’am, elle atteindrait 56 sièges : cinq de moins que la majorité absolue de 61.

Une alliance avec Abbas ne règle donc pas toute l’équation. Elle nécessiterait d’autres soutiens, une autre combinaison politique ou un accord parlementaire plus large. Additionner les sièges ne permet pas de présumer l’acceptation d’un programme commun.

Ra’am a recommandé Gadi Eisenkot le 5 novembre, avec ses huit élus. Le 8 novembre, Anadolu, citant Haaretz, rapporte que le parti envisage de soutenir un gouvernement Eisenkot même sans accord de coalition. L’agence précise que Ra’am n’avait pas immédiatement commenté cette information. Recommander un candidat, soutenir un cabinet de l’extérieur et rejoindre une coalition restent des engagements différents.

Couverture : Mansour Abbas, photographie d’archives du 15 novembre 2022, Ronen Horesh / Knesset Archives, via Wikimedia Commons. Photo et habillage sous CC BY-SA 4.0. Redimensionnement et titrage, sans retouche du visage.

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