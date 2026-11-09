Qlayaat : un vol vers Le Caire annoncé le 15 novembre

Un premier vol depuis l’aéroport René-Moawad de Qlayaat vers Le Caire est annoncé pour le dimanche 15 novembre. Sajih Atiyeh, président de la commission parlementaire des Travaux publics et des Transports, a donné cette indication après une visite du site. Les préparatifs du terminal et les équipements de traitement des bagages restent en cours. L’annonce précise une destination, mais ne constitue pas encore un programme de vols vérifié : compagnie, aéroport d’arrivée, horaires, fréquences et ouverture des réservations doivent être confirmés.

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Un premier vol depuis Qlayaat vers Le Caire est annoncé pour le dimanche 15 novembre au matin. Sajih Atiyeh, président de la commission parlementaire des Travaux publics et des Transports, a donné cette destination après une visite de l’aéroport René-Moawad, le 4 novembre. Les préparatifs du terminal se poursuivent dans le Akkar. Les comptes rendus de cette visite ne précisaient ni la compagnie, ni l’horaire exact, ni les modalités de réservation.

Selon le compte rendu de la visite publié par An-Nahar, la destination annoncée est Le Caire. Le député avait déjà avancé la date du 15 novembre en octobre. La nouveauté porte sur la destination égyptienne. L’annonce ne s’accompagne toutefois pas d’un programme commercial permettant aux voyageurs d’identifier un vol ouvert à la vente.

Premier vol depuis Qlayaat : le terminal en préparation

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Fayez Rassamny, a participé à la visite avec Sajih Atiyeh. Ziad Monla, représentant de Monla Group, propriétaire de Sky Lounge Services, était également présent. La délégation comprenait Mohammad Chatila, président et directeur général de l’établissement de l’aéroport de Beyrouth.

Les responsables ont parcouru le terminal, la piste et la voie d’accès reliant l’entrée principale au bâtiment des voyageurs. Une réunion a permis d’examiner les exigences techniques, opérationnelles et de sécurité nécessaires à la certification de l’aéroport. Aucun certificat d’achèvement de cette procédure n’a été rendu public dans les comptes rendus de la visite.

Les équipes installent notamment les systèmes de convoyage et de tri des bagages. Sky Lounge Services prévoit un développement par étapes des travaux, des équipements et des services, en coordination avec les autorités. Cette première phase ne correspond donc pas à l’achèvement de tous les aménagements envisagés.

L’armée inspecte aussi la plateforme

Le commandant de l’armée, Rodolphe Haykal, a inspecté l’aéroport avec les responsables présents. Il a suivi les travaux du régiment indépendant chargé des interventions techniques. Les unités aériennes assurent de leur côté la protection du site et l’entretien de la piste.

Cette inspection militaire porte sur la préparation de la plateforme. Elle n’apporte pas de précision supplémentaire sur la compagnie qui assurera le départ vers Le Caire ou sur les autorisations commerciales de la liaison.

Une date déjà évoquée auprès de Nawaf Salam

Le 14 octobre, à l’issue d’un entretien avec le Premier ministre, Sajih Atiyeh avait évoqué le 15 novembre pour le premier vol commercial. Le calendrier a évolué depuis l’été, lorsque l’objectif affiché était une ouverture partielle à la fin d’octobre.

Pour les habitants du Akkar et de Tripoli, l’intérêt du nouvel aéroport dépendra des destinations et des fréquences proposées. Le premier départ annoncé ne suffit pas encore à dessiner un réseau régulier.

Dans les comptes rendus de la visite du 4 novembre, plusieurs informations pratiques manquaient : le transporteur, l’aéroport d’arrivée dans la région du Caire, les tarifs et l’ouverture des réservations. Une annonce politique ne vaut pas confirmation d’un vol commercial ouvert à la vente. Les voyageurs doivent vérifier ces éléments auprès d’un transporteur avant toute réservation.

Couverture : Nawaf Salam à Qlayaat, photographie d’archives publiée par Libnanews en mars 2025, distincte de la visite du 4 novembre 2026. © Libnanews. Recadrage et habillage typographique.

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