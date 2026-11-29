À Zouk Mikaël, le Liban a remporté sa septième victoire dans les qualifications du Mondial 2027. Sergio El Darwich a marqué 22 points et Youssef Khayat a pris 10 rebonds.

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Le Liban a battu la Chine 101 à 100 après prolongation, dimanche 29 novembre, dans les qualifications asiatiques pour la Coupe du monde de basket 2027. La Fédération libanaise a confirmé le score final devant 5 935 spectateurs au complexe Nouhad Nawfal de Zouk Mikaël. Les deux équipes étaient à égalité 89 à 89 après le temps réglementaire.

Dix points d’avance avant le dernier quart-temps

Le Liban a pris neuf points d’avance à la mi-temps (45 à 36), puis dix à la fin du troisième quart-temps (70 à 60). La Chine a remporté la dernière période 29 à 19 pour revenir à hauteur. En prolongation, le Liban a marqué 12 points, contre 11 aux visiteurs.

Sergio El Darwich a inscrit 22 points pour le Liban, avec huit rebonds et cinq passes décisives. Amir Saoud a marqué 17 points et Youssef Khayat a terminé avec 15 points et 10 rebonds. Côté chinois, Hongquan Li a totalisé 30 points, dont sept paniers à trois points, et Qi Zhou 20 points et 15 rebonds. La Chine a dominé au rebond (50 à 41), mais a perdu 18 ballons contre huit pour le Liban.

Sept victoires pour les Libanais

Le Liban compte désormais sept victoires et trois défaites, contre cinq victoires et cinq défaites pour la Chine. Les deux équipes ont remporté une confrontation chacune : la Chine avait gagné le match aller 89 à 87 le 31 août. Si elles devaient finir à égalité et être seules à départager, la Chine conserverait un point d’avance sur l’ensemble de leurs deux matches, 189 à 188.

Le Japon, lui, a battu le Qatar 84 à 73 dimanche et la FIBA a annoncé sa qualification. La dernière série de matches des éliminatoires asiatiques est prévue du 22 février au 2 mars 2027. Le Qatar est déjà qualifié en tant que pays hôte.

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