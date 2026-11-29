Le Met Office place des secteurs d’Écosse, du pays de Galles et d’Angleterre en vigilance jaune entre le 30 novembre et le 2 décembre. Les horaires et les cumuls prévus varient selon les régions.

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Le Met Office a placé plusieurs régions du Royaume-Uni en vigilance jaune pour fortes pluies du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre. Quatre avis distincts couvrent une partie de l’Écosse, du pays de Galles et de l’Angleterre. Le premier s’applique en Écosse dès lundi à 3 h, heure locale. Des inondations et des perturbations routières ou ferroviaires sont possibles ; leur survenue n’est pas annoncée partout dans les zones concernées.

Écosse : de lundi 3 h à mardi 20 h

L’avis concerne notamment Glasgow, l’ouest des Highlands, Dumfries et Galloway et les Scottish Borders. Le Met Office prévoit généralement de 40 à 60 mm sur la durée de l’épisode, avec des cumuls localement supérieurs à 100 mm dans l’ouest des Highlands et à Dumfries et Galloway. La fonte de la neige pourrait accroître le débit de certains cours d’eau dans les Highlands.

Pays de Galles et Angleterre : trois créneaux

Du lundi à 9 h au mardi à 23 h 59 : notamment Gwynedd et Conwy au pays de Galles, ainsi que Cumbria, Lancashire et North Yorkshire en Angleterre. De 50 à 80 mm sont attendus dans une bonne partie de la zone, et jusqu’à environ 150 mm aux endroits les plus exposés.

notamment Gwynedd et Conwy au pays de Galles, ainsi que Cumbria, Lancashire et North Yorkshire en Angleterre. De 50 à 80 mm sont attendus dans une bonne partie de la zone, et jusqu’à environ 150 mm aux endroits les plus exposés. Du lundi à midi au mercredi à 9 h : le sud du pays de Galles, dont Cardiff et Swansea, ainsi que Bristol et des secteurs du Somerset et du Gloucestershire. Le Met Office prévoit en général 30 à 60 mm sur l’épisode, jusqu’à 150 mm sur certains reliefs du sud gallois.

le sud du pays de Galles, dont Cardiff et Swansea, ainsi que Bristol et des secteurs du Somerset et du Gloucestershire. Le Met Office prévoit en général 30 à 60 mm sur l’épisode, jusqu’à 150 mm sur certains reliefs du sud gallois. Du mardi à minuit au mercredi à 9 h : un avis distinct couvre les Cornouailles, le Devon, Plymouth, Torbay et des secteurs du Somerset. Des cumuls de 25 à 50 mm sont prévus assez largement, et plus de 100 mm sont possibles sur le Dartmoor.

Vérifier l’itinéraire, pas seulement la carte météo

Les horaires ci-dessus sont ceux du Royaume-Uni, en GMT. Une vigilance pluie est une prévision météorologique ; une alerte d’inondation concerne une zone précise et peut évoluer avec le niveau des cours d’eau. En Angleterre, l’Environment Agency permet de vérifier les alertes par commune ou code postal. Avant un trajet, le Met Office recommande de vérifier l’état des routes et les horaires des trains ou des bus auprès de l’exploitant.

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