À 67,9 % du dépouillement, le Parti populaire arrive en tête avec 134 sièges, le PSOE en obtient 117 et Vox 50. Les deux partis de droite totalisent 184 sièges sur 350, sans accord annoncé.

22

Lire l'article Stop

Le Parti populaire (PP) d’Alberto Núñez Feijóo arrive en tête du dépouillement des élections législatives espagnoles du dimanche 29 novembre. Au point consulté à 22 h 16 à Madrid, avec 67,9 % du dépouillement, le ministère de l’Intérieur donnait 134 sièges au PP, 117 au Parti socialiste (PSOE) de Pedro Sánchez et 50 à Vox, le parti d’extrême droite de Santiago Abascal. Le PP et Vox totalisent à eux deux 184 sièges, huit de plus que la majorité absolue au Congrès. Le décompte reste provisoire.

Le PP arrive premier, Vox progresse

Le Parti populaire recueille 32 % des suffrages comptabilisés à ce stade, le PSOE 29,4 % et Vox 15,7 %. Par rapport aux résultats définitifs de 2023, le décompte de dimanche donne trois sièges de moins au PP et quatre de moins au PSOE, mais 17 de plus à Vox. Le PP et Vox avaient réuni ensemble 170 députés en 2023 ; ils dépassent désormais le seuil de 176 dans ce décompte, même sans les deux élus de la liste UPN-PP en Navarre.

Les autres partis ne suffisent pas à une majorité absolue sans le PP ou Vox

Derrière les trois premiers, la Gauche républicaine de Catalogne obtient provisoirement 11 sièges, Frente Amplio 10, EH Bildu sept et Junts cinq. La somme de tous les sièges hors PP et Vox est de 166 dans ce relevé. Même si tous ces députés votaient ensemble, ils resteraient à dix voix de la majorité absolue. Ce calcul ne dit pas comment voteront les partis régionaux ni si le PP et Vox s’accorderont sur une coalition, un soutien limité à l’investiture ou une autre forme d’entente.

Le scrutin ne désigne pas directement le chef du gouvernement

Selon l’article 99 de la Constitution, le roi propose un candidat à la présidence du gouvernement après avoir consulté les représentants des groupes politiques. Le candidat doit obtenir au moins 176 voix au premier vote. À défaut, le Congrès vote de nouveau 48 heures plus tard : il faut alors davantage de voix pour que de voix contre, si bien que des abstentions peuvent changer l’issue du vote.

À ce stade, le décompte donne donc à Feijóo une voie vers l’investiture si Vox le soutient. Aucun accord n’a été annoncé dans les éléments disponibles au moment de ce relevé. Le nombre de sièges peut encore évoluer avant la fin du dépouillement.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews