De janvier à septembre 2026, la Jordanie a exporté 843 millions de dinars de produits industriels vers l’Irak, son troisième débouché.

13

Lire l'article Stop

Les industriels jordaniens ont vendu pour 843 millions de dinars à l’Irak entre janvier et septembre 2026, soit 24 % de plus qu’un an auparavant. L’Irak a enregistré la plus forte hausse en valeur parmi leurs débouchés. Il se classe troisième, juste derrière l’Inde, selon les chiffres présentés dimanche 29 novembre par Fathi Jaghbir, président de la Chambre d’industrie de Jordanie.

L’Irak se rapproche de l’Inde

Les ventes vers l’Irak ont progressé de 164 millions de dinars, contre une hausse d’environ 510 millions pour l’ensemble des exportations industrielles jordaniennes. À partir de ces chiffres arrondis, l’Irak représente donc près d’un tiers de la progression totale, alors qu’il absorbe environ 12 % de la valeur des ventes industrielles à l’étranger.

Les États-Unis restent le premier marché, à 1,44 milliard de dinars. Les trois suivants se tiennent en 16 millions de dinars : l’Inde à 855 millions, l’Irak à 843 millions et l’Arabie saoudite à 839 millions. Le classement porte sur la valeur des produits vendus sur les neuf premiers mois de l’année. Il ne mesure ni le tonnage des marchandises ni la part des produits jordaniens dans l’ensemble des importations irakiennes.

Les engrais progressent à l’échelle du royaume

Sur l’ensemble des marchés, les exportations industrielles atteignent 6,93 milliards de dinars, contre 6,42 milliards sur la même période en 2025, soit une hausse de 7,9 %. Huit des dix branches suivies progressent. La chimie et les cosmétiques expliquent à eux seuls près de la moitié de l’augmentation, selon la Chambre. Les ventes d’engrais azotés et chimiques atteignent 901 millions de dinars, en hausse de 12 % tous pays confondus. Le bilan ne détaille pas les produits qui expliquent les 164 millions de dinars supplémentaires vendus à l’Irak.

Ce que les réexportations ajoutent au bilan

Le département jordanien des statistiques publie un autre indicateur pour la même période : les exportations nationales, qui comprennent aussi des produits non industriels. Elles atteignent 7,399 milliards de dinars, en hausse de 5,7 %. À cela s’ajoutent 1,121 milliard de dinars de réexportations, qui concernent des marchandises étrangères revendues à l’extérieur, en hausse de 61,8 %. Cette dernière progression porte sur l’ensemble des destinations et n’entre pas dans les 843 millions de dinars d’exportations industrielles vers l’Irak.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews